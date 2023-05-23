Bakan Karaismailoğlu cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Tarihin tozlu raflarına gidecekler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu.
Vakfıkebir ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, seçimlere 5 gün kaldığını, yoğun bir süreç yaşadıklarını belirtti.
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
Milletin Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine güvenmediğini savunan Karaismailoğlu, "Daha bundan birkaç ay önce, günlerce önce çıkıp bu vizyonsuz, çapsız rakibimiz Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen çapsız şimdi çıkmış başka bir maskeyle milletimize şirin gözükmeye çalışıyor. Yemezler arkadaşlar, yemezler o iş geçti. Sen teröristlerle işbirliği yaptın, o Kandil'deki senin kazanmanı açık beyan ortaya attı ve sen ona hiç ses çıkarmadın. Bunları millet çok iyi gördü. O yüzden sana çok güzel bir ders verdi. İnşallah seni de tarihin tozlu raflarına gömecektir 28 Mayıs'ta." şeklinde konuştu.
Dünyanın dikkatinin Türkiye'deki seçimlerde olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Dünya lideri seçiyoruz. Öyle diğerleri gibi sekreter seçmiyoruz, dünya lideri seçiyoruz. O yüzden bütün Türk cumhuriyetleri, bütün Müslüman coğrafya, bütün mazlumların coğrafyası Türkiye'deki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyor. Öbür tarafta da kimler kazanmamasını bekliyor? Teröristlerle işbirliği yapanlar ve Türkiye düşmanları." ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçiminin olduğunu vurgulayan Karaismailoığlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Dünya lideri seçmek bu. Arkadaşlar o da sizlere nasip olacak. Dava arkadaşlarımız olarak sizler buna imza atacaksınız. Bakın 2023 yılı 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açtık. 300 yıl sonra bile oradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları geçecek, diyecek ki; 'Bu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde onun zamanında açıldı.' diyecek ve onun ekibi de sizlersiniz. O yüzden sorumluluğunuz çok fazla. İnşallah dişimizi sıkacağız. Birlik beraberlik olacak. Bir vizyonsuz ve çapsız adama oy verdiklerini milletimize kırmadan, dökmeden anlatacağız, gönüllerine girip beraber olacağız. İnşallah büyük, güçlü, lider Türkiye'de çok daha güzel günlerde hep beraber olacağız."
Beşikdüzü İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle görüşen Karaismailoğlu, ardından partisinin Şalpazarı ilçe başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi.