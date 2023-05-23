|
Gündem

Bakan Karaismailoğlu cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Tarihin tozlu raflarına gidecekler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen çapsız şimdi çıkmış başka bir maskeyle milletimize şirin gözükmeye çalışıyor. Yemezler arkadaşlar, yemezler o iş geçti" dedi. Karaismailoğlu "14 Mayıs gecesi oturursun aşağı, gıkın çıkmaz artık. 28 Mayıs'ta sandıkları siz burada patlattığınızda onlar kendiliğinden tarihin tozlu raflarına gideceklerdir. Ondan şüpheniz olmasın." ifadelerini kullandı.

19:31 . 23/05/2023 Salı
AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu.

Vakfıkebir ilçesinde AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle bir araya gelen Karaismailoğlu, seçimlere 5 gün kaldığını, yoğun bir süreç yaşadıklarını belirtti.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Toplamı yüzde 1'in üzerinde olmayan toplasanız o 4 partiyi, yüzde 1 bile etmeyen partilere 37 milletvekilliği veren bir hesap uzmanı, arkadaşlar. Yani böyle bir kazık yiyen hesap uzmanı olabilir mi dünyada? Şimdi bakmayın sesleri çıkmıyor. Pazartesi günü onların içerisinde kıyamet kopacak. Bunun hesabını CHP'liler ondan soracak zaten. Zor sabrediyorlar, pazara kadar zor sabrediyorlar. Pazar akşamı kıyamet kopacak. Darmadağın olacaklar. Hani birileri 'Tarih yazacağız.' diyorlardı ya tarih olacaklar. İşte öyle 'Sana söz.' diye gelmekle olmaz bu işler. İşte o sözü ispatlayacaksın. Namus sözü vermiştin. Gittin 25 bin kişiyi işten attılar. İşte böyle yalancı olduğun zaman böyle patlarsın işte. 14 Mayıs gecesi oturursun aşağı, gıkın çıkmaz artık. 28 Mayıs'ta sandıkları siz burada patlattığınızda onlar kendiliğinden tarihin tozlu raflarına gideceklerdir. Ondan şüpheniz olmasın."

Milletin Kılıçdaroğlu'nun söylemlerine güvenmediğini savunan Karaismailoğlu, "Daha bundan birkaç ay önce, günlerce önce çıkıp bu vizyonsuz, çapsız rakibimiz Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyen çapsız şimdi çıkmış başka bir maskeyle milletimize şirin gözükmeye çalışıyor. Yemezler arkadaşlar, yemezler o iş geçti. Sen teröristlerle işbirliği yaptın, o Kandil'deki senin kazanmanı açık beyan ortaya attı ve sen ona hiç ses çıkarmadın. Bunları millet çok iyi gördü. O yüzden sana çok güzel bir ders verdi. İnşallah seni de tarihin tozlu raflarına gömecektir 28 Mayıs'ta." şeklinde konuştu.

Dünyanın dikkatinin Türkiye'deki seçimlerde olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, "Dünya lideri seçiyoruz. Öyle diğerleri gibi sekreter seçmiyoruz, dünya lideri seçiyoruz. O yüzden bütün Türk cumhuriyetleri, bütün Müslüman coğrafya, bütün mazlumların coğrafyası Türkiye'deki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını bekliyor. Öbür tarafta da kimler kazanmamasını bekliyor? Teröristlerle işbirliği yapanlar ve Türkiye düşmanları." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçiminin olduğunu vurgulayan Karaismailoığlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Dünya lideri seçmek bu. Arkadaşlar o da sizlere nasip olacak. Dava arkadaşlarımız olarak sizler buna imza atacaksınız. Bakın 2023 yılı 3 Mayıs'ta Zigana Tüneli'ni açtık. 300 yıl sonra bile oradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları geçecek, diyecek ki; 'Bu dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde onun zamanında açıldı.' diyecek ve onun ekibi de sizlersiniz. O yüzden sorumluluğunuz çok fazla. İnşallah dişimizi sıkacağız. Birlik beraberlik olacak. Bir vizyonsuz ve çapsız adama oy verdiklerini milletimize kırmadan, dökmeden anlatacağız, gönüllerine girip beraber olacağız. İnşallah büyük, güçlü, lider Türkiye'de çok daha güzel günlerde hep beraber olacağız."

Beşikdüzü İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle görüşen Karaismailoğlu, ardından partisinin Şalpazarı ilçe başkanlığı önünde vatandaşlarla bir araya geldi.


Bakan Karaismailoğlu: Depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz
Bakan Karaismailoğlu: Depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Ganita'da düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarının başta Trabzon olmak üzere tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada "Terör örgütleriyle kol kola girenlere, depremzede kardeşlerimize hakaretler yağdıranlara en büyük dersi biz vereceğiz. Ülkemizi terör örgütlerinin oyuncağı haline getirmeye çalışanların yüzüne sandık sonuçlarını hep birlikte çarpacağız. Biz biriz, bizi bölemezsiniz, terör örgütlerini içimize sokamazsınız, bizi batıya oyuncak edemezsiniz. Biz o oyunu bozarız." dedi.


#Trabzon
#Ulaştırma ve Altyapı Bakan
#Adil Karaismailoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?