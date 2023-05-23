Bakan Karaismailoğlu cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi: Tarihin tozlu raflarına gidecekler

"Toplamı yüzde 1'in üzerinde olmayan toplasanız o 4 partiyi, yüzde 1 bile etmeyen partilere 37 milletvekilliği veren bir hesap uzmanı, arkadaşlar. Yani böyle bir kazık yiyen hesap uzmanı olabilir mi dünyada? Şimdi bakmayın sesleri çıkmıyor. Pazartesi günü onların içerisinde kıyamet kopacak. Bunun hesabını CHP'liler ondan soracak zaten. Zor sabrediyorlar, pazara kadar zor sabrediyorlar. Pazar akşamı kıyamet kopacak. Darmadağın olacaklar. Hani birileri 'Tarih yazacağız.' diyorlardı ya tarih olacaklar. İşte öyle 'Sana söz.' diye gelmekle olmaz bu işler. İşte o sözü ispatlayacaksın. Namus sözü vermiştin. Gittin 25 bin kişiyi işten attılar. İşte böyle yalancı olduğun zaman böyle patlarsın işte. 14 Mayıs gecesi oturursun aşağı, gıkın çıkmaz artık. 28 Mayıs'ta sandıkları siz burada patlattığınızda onlar kendiliğinden tarihin tozlu raflarına gideceklerdir. Ondan şüpheniz olmasın."