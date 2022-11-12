Bakan Karaismailoğlu duyurdu: 2053 yılına kadar plan hazır

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TÜRKSAT, TOGG ve Avalanche paydaşlığında bu yıl ilk kez düzenlenen 'Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu-DIGIATHON 2022 Yarışması' açılış programı yapıldı. Ataşehir'de bir otelde düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu katıldı. Programda Karaismailoğlu'nun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç da yer aldı.

TÜRKİYE DİJİTAL DÖNÜŞÜM ALANINDA LİDER ÜLKELER ARASINDA

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı açılış konuşmasında dijital çağın ışık hızıyla ilerlediğine vurgu yaparak değişimlerin kaçınılmaz bir hal aldığını vurguladı. Karaismailoğlu, “Bu değişim, ölçümleme yöntemlerinin gelişmesine ve böylece işlerimizi çok daha hızlı, verimli, düşük maliyetle ve sağlıklı bir şekilde yürütmemize imkan sunmakta. Türkiye, AK Parti hükümetlerimizin öncülük ettiği dijital dönüşüm alanında, dünyadaki lider ülkeler arasında. Bu konumumuzu en iyi şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi bilişim sektöründe tasarlayan, üreten, yön veren katma değer oluşturan bir ülkeye dönüştürmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu husustaki en büyük avantajımız, genç ve dinamik nüfusumuzdur. Yerli ve milli üretim kabiliyetimizdir. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'mizin bu etkinliği, ülkemizdeki dijital dönüşümde, şeffaflık, takip edilebilirlik ve uygulanabilirlik kapasitesini artırmak açısından oldukça anlamlıdır" dedi.

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İSTİKRAR, HER ALANDA DEVRİM NİTELİĞİNDE ADIMLARA YOL AÇTI

Karaismailoğlu, “Türkiye artık eski Türkiye değildir. Ülke yönetimindeki istikrar, güven ve umut ortamı, ulaşım ve iletişim dahil her alanda devrim niteliğinde adımlara yol açtı. 100 yıla sığacak atılımların 20 yılda gerçekleştirilmesini mümkün kıldı. Yani hep birlikte tarihi günler yaşamamıza, tarih yazmamıza vesile oldu. Türkiye Yüzyılı'nın hayata geçmesini sağlayacak altyapıyı da bu sayede hazırladık" ifadelerini kullandı. Bakan Karaismailoğlu, son birkaç yılda Siber Vatan ve Uzay Vatan'da hangi tarihi adımları atıldığını hatırlattı.

TÜRKİYE YÜZYILI'NDA HER ALANDA EN ÜST SEVİYEYE ÇIKACAĞIZ

Bakan Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanı'mızın, 28 Ekim 2022'de tüm dünyaya ilan ettiği Türkiye Yüzyılı, bilimin, dijitalin, iletişimin, üretimin, verimliliğin, kalkınmamın, değerler ve barışın yüzyılı olacaktır. Bizim yüz yılımız, istikrarın, huzurun, haklının, değerlerin, istikbalin ve barışın yüzyılı olacaktır. Türkiye Yüzyılı'nda, Metaverse'ten Blokzincir'e her alanda en üst seviyeye çıkacağız. Ülkemizde insanımızın hayat kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalara desteğimiz artarak devam edecektir. Ülkemizle diğer ülkeler arasındaki iletişim hızlı, sürekli ve daha şeffaf hale gelecektir. Yerli ve milli, yenilikçi ve yeşil üretim ekonomisi anlayışıyla, milli teknoloji hamlemizin desteğiyle, her alanda dünyadaki rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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2053 YILINA KADAR 198 MİLYAR DOLARLIK YENİ ULAŞIM VE HABERLEŞME YATIRIM PLANI

Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizi, Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası arenada, yolcu, yük, enerji ve bilişimde önemli bir merkeze dönüştürmekteyiz. Siber Vatan ve dijital aleme yönelik adımlarımız, bu süreçlerde yerli ve milli yazılım, donanım kullanımı, hedefimize ulaşmamızda kritik başarı faktörlerimizden bir tanesi. Hükumetlerimiz döneminde, ülkemizin ulaşım ve iletişim modları için, 183 milyar doların üzerinde yatırım yaptık. Yatırımlarımızla, milli gelire 520 milyar dolardan fazla, istihdama 18 milyon katkı, üretim sistemine 1 trilyon 79 milyar dolarlık olumlu etki oluşturduk. 2053 yılına kadar da 198 milyar dolarlık yeni ulaşım ve haberleşme yatırım planını tamamladık. Böylece ülkemizin üretimine 2 trilyon dolar, milli gelirine 1 trilyon dolarlık katkı sağlamayı hedefledik. Yalnızca haberleşme altyapımıza; 2023 yılı sonuna kadar yaklaşık 5 milyar dolar, 2029 yılı sonuna kadar 12 buçuk milyar doları aşan, 2053'e kadar ise toplam 67 milyar doların üzerinde bir yatırımı planladık" ifadelerini kullandı. Karaismailoğlu, yatırımlar sayesinde büyüyen elektronik haberleşme sektörü 2022'nin ilk çeyreğinde, bir önceki yıla göre yüzde 32'den fazla büyüme kaydettiğini belirtti.

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SINIR GÜVENLİĞİ KADAR SİBER GÜVENLİK DE ÖNEMLİ

Bakan Karaismailoğlu, “Ülkemizdeki ulaşım, iletişim ve bilişim hamlelerimiz meyvelerini vermeye başladı. Haziran sonu itibariyle, toplam internet kullanıcısı sayısı açısından tüm dünya ülkeleri arasında ilk 20 ülke arasında yer aldık. Avrupa'da ilk 5 ülke içinde yer alıyoruz. BM Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün açıkladığı, 132 ülkenin yarıştığı küresel inovasyon endeksinde Türkiye, 2022'de 4 basamak yükselerek 37'nci sıraya çıktı. Bu gelişmeler, dolayısıyla internette artan kullanıcı sayısıyla birlikte, maalesef kötü niyetli eylemler ve hacklemeler artmakta, dijital saldırılar, kurumsal, sistemli ve uluslar üstü bir düzeyde yapılmaktadır. Sınır kapılarımızdaki güvenlik kadar, 'siber kapılarımızdaki güvenliğin' de önemli olduğunu görüyoruz. Bu konuda da gerekli ve yeterli tedbirleri vaktinde almaktayız. Siber Olaylara Müdahale Ekipleri, kurumların ve kritik altyapı sistemlerinin korunmasında 7/24 esasına göre çalışıyorlarö diye konuştu.

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'Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi'nin (USOM) çalışmalarını da dile getiren Karaismailoğlu, “Ülkemizin dijital dönüşümünde e-devlet kapısının da kritik öneminin bilincindeyiz. 922 kurumun 6 bin 650'ye yakın hizmetinin sunulduğu e-devlet kapısı, 61 milyon 160 bini aşkın kayıtlı kullanıcısıyla dev bir hizmettir. Uzayda izi olmayanın, dünyada gücünün olmayacağı inancı ile yerli ve milli haberleşme uydumuzu yapmaktayız. Siber güvenliğin, coğrafi sınır güvenliği kadar önemli olduğunu iyi biliyoruz. Bu milletin evlatlarının, imkan verildiğinde nasıl TEKNOFEST kuşağı olduğunu yakinen görmekteyiz. Yurdun dört bir yanında bu etkinliğe katılmaya hak kazanan çok değerli takımları şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

ÖDÜL TÖRENİ YARIN OLACAK

Yarışma ile katılımcıların blokzincir alanındaki becerileri ile Dijital Türkiye hizmetlerini, blokzincir altyapısı ile geliştirmesi veya yeni bir fikir olarak sunması amaçlanıyor. Programın kapanış konuşmaları ve ödül töreni yarın gerçekleşecek. Törene, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılması bekleniyor