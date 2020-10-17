Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planı açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun. #MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik. Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun."

Fatih’e, Yavuz’a, Kanuni’ye selam olsun.✋#MaviVatanımızda arama ve kurtarma sorumluluk sahamızı, Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren milli gemilerimizin arama sahalarını kapsayacak şekilde genişlettik.



Yeni Ulusal Arama ve Kurtarma Planımız ülkemize hayırlı olsun. pic.twitter.com/EkDqxZaY1c — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) October 17, 2020

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