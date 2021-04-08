Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'a kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız" açıklamasında bulundu.
"Gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz"
Suni gündemlerle meşgul olmadıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu "Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha zengin, daha gelişmiş bir Türkiye’de yaşaması için gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlandı
Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. ÇED raporları tamamlandı. Toplam 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak" ifadelerini kullanmıştı.