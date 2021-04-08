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POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbul'a kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız

Hazırlıkları büyük ölçüde tamamlanan Kanal İstanbul projesine ilişkin açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İmar planları tamamlandı. İhale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız" dedi.

Haber Merkezi AA
Bakan Karaismailoğlu: Kanal İstanbula kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmaları devam ediyor. Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız" açıklamasında bulundu.

"Gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz"

Suni gündemlerle meşgul olmadıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu "Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha zengin, daha gelişmiş bir Türkiye’de yaşaması için gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlandı

Dün AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı. ÇED raporları tamamlandı. Toplam 500 bin nüfuslu şehir, İstanbul'un depreme hazırlık sürecini hızlandıracak" ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kanal İstanbul hazırlıkları büyük ölçüde tamamlandı
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