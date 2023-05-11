Bakan Karaismailoğlu: Seçim sabahı farklı Türkiye için kürek çekmeye başlayacağız

“Bu özel havalimanımızı yakın bir zamanda başlayıp, bitirip Trabzon'un hizmetine sunacağız. Bu havalimanı inşaatı devam ederken mevcut havalimanımız devam edecek. Trabzonspor Tesisleri devam edecek, mevcut havalimanımız yeni havalimanımız bittiğinde oraya transferlerini sağladığımızda mevcut havalimanımızın arazisi de yine Trabzon'a kentsel bir yaşam alanı olarak, çok değerli bir alan olarak hizmet verecek. Bunlar şehirlere, vurulan mühürledir aslında. Bunlar hakikaten şehirlerimizin değerini artıran, ülkelerimizin değerini artıran kıymetli yapılardır. Bu arada mevcut havalimanımızın terminalinde bazı eksiklikler var. Onları da önümüzdeki hafta tamamlamaya başlıyoruz. Özellikle mevcut havalimanımızdaki ticari önemi olan kişiler için havalimanında verilen özel hizmetler bölümünün (CIP), gidiş kesimine katarak yeni bir CIP hızlıca yan tarafında yapacağız. Yeni havalimanımız yapılana kadar biraz daha konforlu hizmet vermek için bu yapıları da önümüzdeki hafta başlayarak, tamamlayacağız.”