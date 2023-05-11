Bakan Karaismailoğlu: Seçim sabahı farklı Türkiye için kürek çekmeye başlayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.
‘Dünyanın en büyük mega projelerinden bir tanesi’
‘Bu projeler şehirlere, vurulan mühürlerdir’
Havalimanındaki çalışmalara kısa sürede başlanılacağını duyuran Karaismailoğlu, şöyle devam etti:
Boztepe şehir kışlası yaşam alanı oluyor
Trabzon Boztepe'de askeriyeye ait arazinin de şehre kazandırılacağını belirten Karaismailoğlu, “Ortahisar belediyemiz çok başarılı bir proje gerçekleştirdi. Seyir terası projesini yaptı. Orada da şehrimize değer katan çok önemli bir proje yapıldı. Bir de onun üst tarafında askeriyenin kullandığı bir alan vardı. Burası da geçmişte konu olmuş ama daha sonra iş kilitlenmiş bir yerde kalmıştı. Belediye başkanımızla konuştuğumuz zaman buranın devir alınması noktasında talepte bulunduklarını ve ilerleyemediklerini söylediler. Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar komutanımızla beraber olağanüstü uğraştık. 10 günlük bir kısa sürede bütün işlemlerini tamamladık ve 70 bin metrekare büyüklüğündeki Boztepe Şehir Kışlası'nı artık Trabzon'a kazandırmış olduk. Çok kıymetli bir arazi. İnşallah bu arazi, en güzel şekilde yürüme-spor alanları, koşu parkurları ile birlikte çok farklı bir yaşam alanı olacak” dedi.