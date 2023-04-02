Bakan Karaismailoğlu 'sona geliyoruz' diyerek duyurdu: Yeni nesil ulaşımın simgesi olacak

Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı
Adil Karaismailoğlu
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda sona gelindiğini duyurdu.
Bakan Karaismailoğlu paylaşımında hat hakkında bilgiler verirken, İstanbul'da yeni nesil ulaşımın simgesi olacak Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı'nda sona geliyoruz.
"Yaya ve bisiklet yolları, rekreasyon alanları, çevreci ulaşım, 8,3 km raylı sistem hattı"
ifadelerini kullandı.
#Adil Karaismailoğlu
#Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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