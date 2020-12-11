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Gündem Bakan Karaismailoğlu Türksat 5A uydusu aralık sonunda uzaya gönderilecek
POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A uydusu aralık sonunda uzaya gönderilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun, bu ayın sonlarına doğru uzaya gönderileceğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz" dedi.

Haberleşme şurasında yaptığı konuşmada Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu, bu ayın sonlarına doğru uzaya göndereceğiz. Türksat 5B'nin uydu seviye testlerine başladık. 5A'yı da 2021 yılının ikinci çeyreğinde fırlatacağız.

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Türkiye'yi haberleşme uydusunu üreten on ülke arasında yer almasını sağlayacak Türksat 6A'nın, TUSAŞ Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'nde TÜRKSAT mühendislerimizin da katılımı ile üretim ve entegrasyonu sürüyor. 6A'yı da 2022 yılında uzaya göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

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