Bakan Karaismailoğlu: Türksat 5A uydusu aralık sonunda uzaya gönderilecek

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 515 personel alacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 515 personel alacaklarını duyurdu. GSB'nin 515 personel alımı için başvuru şartları bilgisini ve detayları da yayımladı. 500 yurt ve 15 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu alımları KPSS puanı ile yapacak. KPSS'den en az 60 puan alma şartının arandığı personel alımı süreci için başvurular ise ocak ayında başlayacak. Peki, GSB'nin personel alımı için başvuru şartları neler? Başvurular nasıl ve nereden yapılacak? İşte tüm detaylar...