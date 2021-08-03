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ANTALYA

Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz

Günlerdir süren orman yangınlarını yerinde takip eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da açıklamalarda bulundu. Yangınla mücadelenin pek çok noktada gece gündüz devam ettiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Vatandaşımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Haber Merkezi İHA
Bakan Karaismailoğlu: Vatandaşımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Yangınların başladığı ilk andan itibaren bölgede bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Manavgat’ta başlayarak Antalya’da devam eden orman yangınlarının 7. gününde sahada incelemelerini sürdürdü.

Antalya İbradi yol şantiyesini ziyaret eden Karaisamiloğlu, sonrasında yangınların yaşandığı Antalya İbradi Gölcük mevkiinde incelemelerde bulundu. Yangının izlerini ortadan kaldırmak için çok yoğun bir mücadele verdiklerini belirten Bakan Karaismailoğlu, insanların dertlerini dinleyip acil ihtiyaçlarını çözmek için sürekli sahada olduklarını ifade etti.

“Sahada, yangınla mücadeleye pek çok noktada, gece gündüz devam ediyoruz”

Antalya İbradi Gölcük mevkiinde incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, “Sahada yangınla mücadeleye pek çok noktada gece gündüz devam ediyoruz. Vatandaşımızın yüzünü güldürmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Kimse merak etmesin en kısa sürede yangının izlerini kaldıracağız” ifadelerini kullandı.

Felaketin ilk anlarından itibaren sahada olan ve vatandaşları dinleyen Bakan Karaismailoğlu, Antalya’da devam eden orman yangınlarının 7. gününde Antalya İbradi Gölcük mevkiinde incelemelerde bulunup, ihtiyaçlarla ilgili tespitlerde bulundu. Karaismailoğlu sonrasında, Akseki Hocaköy’de vatandaşlarla buluştu.

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