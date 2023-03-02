Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Kurum Adıyaman'da: 3 Mart itibarıyla 21 bin 244 konutun yapımını başlatmış bulunuyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;





Adıyaman'ı eskisi gibi ihya edebilmek için çalışıyoruz. O karanlık gecenin izlerini silmek için tüm gücümüzle sahadayız. Bugün Adıyamanlı kardeşlerimizin beklentilerini istişare ettik.





3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentin kurulumu yapılıyor. Adıyaman'da hasar tespit çalışmaları yüzde 95 seviyelerinde. Tüm illerimizde 604 bin 856 bölümden oluşan 212 bin binanın acil yıkılacak, yıkık, ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık.





Arama kurtarma çalışmalarına müteakip tüm şehirlerimizde, TOKİ'mizle, özel sektör temsilcilerimizle birlikte şehirlerimizin geçici barınma alanlarının kurulması için süreci yönetiyoruz. 3 bin bağımsız bölümün kurulum çalışmaları devam ediyor. 10-15 gün içerisinde etaplar halinde vatandaşlarımıza gerçekleştirmeye başlayacağız.





12 bin 781 konutun yapım sürecini başlattık. Şehrin dinamiklerini koruyarak yeni merkezleri inşa edeceğiz.





Şehirlerimizin, tarihine, dokusuna, en önemlisi de insanımızın canına zarar verdi. Bir devletin milleti için alabileceği en hızlı aksiyonu alacağız. Bir saat, bir dakika önce evlerini verebilmek için çalışıyoruz. İlk etapta 319 bin konutun ihalesini yapacağız. Mikro bölgeleme, zemin etüdü çalışmasıyla çalışmasına başlıyoruz.





13 bin 987 köy evi inşası yapacağız. Arazisi uygunsa oraya yapacağız. Değilse arazileri kamulaştırarak yapacağız. 21 Şubat'tan bu yana 12 bin781 konutumuzun sözleşmelerini imzalayarak yapım sürecini başlattık. 3 Mart itibarı ile 21 bin 244 konutun yapımını başlatmış oluyoruz.

Ayrıntılar geliyor...



