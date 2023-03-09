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Bakan Karaismailoğlu: Yaptığımız 6 proje olası bir afet durumunda bize acil bir ulaşım yolu olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Adıyaman'daki konteyner kentte Anadolu Ajansı Editör Masası'na katıldı. Karaismailoğlu, ''Buradan elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz, her şeyi eskisinden daha iyi ihya ve inşa etmeden buradan ayrılmayacağız. Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz'' ifadelerini kullandı.

12:29 . 9/03/2023 Perşembe
AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve editörlerin sorularını yanıtladı.


Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başlıkları;

(Deprem bölgesi) Buradan elimizi hiçbir zaman çekmeyeceğiz, her şeyi eskisinden daha iyi ihya ve inşa etmeden buradan ayrılmayacağız.


Adıyaman'da mart sonu itibarıyla 10 bine yakın aileyi konteyner kentlerde misafir etmeye başlayacağız. Nisanda konteyner kentleri tamamıyla bitireceğiz.


Deprem bölgesinde mobil baz istasyonu problemini çözdük ama eksiklikleri de gördük. GSM şirketlerine yönelik gerekli soruşturmaları başlattık, gereği yapılacak.


Deprem bölgesinde hava yoluyla 700 bine yakın, demir yoluyla 100 bine yakın, deniz yoluyla da 30 bine yakın vatandaşımızı taşıdık.


Şu an kullanmış olduğumuz teknolojiler sayesinde olası deprem durumlarında 24 saat işletmelerini yapacaklar. İstanbul Havalimanı, Kuzey Marmara, Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü gibi ulaşımı ilgilendiren tüm projelerde kullanmış olduğumuz mühendislik yöntemleri ve teknolojiler ile buralar olası bir afet durumunda bize acil bir ulaşım yolu olacaklar. Yaptığımız projelerin arkasındayız. Kullandığımız teknolojiler dünya teknolojileri. Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz.


Yaptığımız projelerin arkasındayız. Kullandığımız teknolojiler dünya teknolojileri. Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray afette acil durum yolu olacak. Avrasya Tüneli, Marmaray ve kara yolu projelerinde sismik izolatörler kullanıyoruz.


Ayrıntılar geliyor...


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
#Adıyaman
#Deprem Bölgesi
1 saat önce
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Bakan Karaismailoğlu: Yaptığımız 6 proje olası bir afet durumunda bize acil bir ulaşım yolu olacak
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