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POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu: Yeni kulede çalışmalar bitme aşamasında

Çamlıca Tepesi'nde görüntü kirliliği oluşturan eski kule ve antenlerin söküm çalışmalarını inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, ''Büyük özverili bir ekip olarak burayı artık temizledik sayılır. En son artık TRT’nin kulesi kaldı. Onun da yıkım çalışmaları başladı'' dedi.

Haber Merkezi DHA
Eski kule ve antenlerin bulunduğu alandaki çalışmalar sürüyor.
Eski kule ve antenlerin bulunduğu alandaki çalışmalar sürüyor.

Çamlıca’da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapılan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi’nde yayınlar başladı.

  • Büyük Çamlıca'da 25, Küçük Çamlıca'da ise 3 olmak üzere toplam 28 kulenin söküm çalışmalarında sona yaklaşıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bugün, söküm çalışmalarının devam ettiği Çamlıca Tepesi’nde incelemelerde bulunarak basın açıklaması yaptı.

İstanbul'un sembolü olacak: Çamlıca Kulesi için geri sayım başladı
FOTOĞRAF 11
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Büyük Çamlıca Camii'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca tepesindeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin kaldırılması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında başlandı.
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221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı.
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Daha sonra da kuleye kıvrımlı formunu veren ve yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve kaplama işlemlerine başlanmıştı.
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Kulenin elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla geçen mart ayında kısmi test yayınlarına başlanmıştı. Koranavirüs salgını nedeniyle yavaşlayan test çalışmalarının önümüzdeki aylarda tamamlanmasının planlandığı öğrenildi.
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Kuledeki elektronik sistemlerinin tamamlanmasıyla birlikte kulenin yayın için faaliyete geçeceği belirtildi.
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Küçük Çamlıca TV-Radyo kulesinde bulunan lokanta ve seyir terasları gibi sosyal alanların ise daha sonra devreye sokulacağı belirtildi. Bu alanlardaki çalışmaların da hızla devam ettiği belirtildi.
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Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin devreye girmesinin ardından şu anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği yaratan eski antenlerin de sökümüne hemen başlanması bekleniyor. Etap etap gerçekleştirilecek çalışmaların sonunda Çamlıca Tepesinin tamamen anten kirliliğinden kurtarılacağı belirtildi.
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2020 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanan kule bittiğinde girişinden itibaren 388,5 metre olacak. Kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak.
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Kule 4 katı yerin altında her biri 4,5 metre yüksekliğinde 53 kattan oluşacak. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor.
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İstanbul'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacak. Ayrıca kulenin 33 ve 34'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terası da yer alacak.
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Kulenin bu yıl hizmete alınması planlanıyor. 32 bin metrekare inşaat alanı bulunan kulenin yapımında 30 bin metreküp beton ve 3 bin ton yapı çeliği kullanıldı.
İstanbul'un sembolü olacak: Çamlıca Kulesi için geri sayım başladı
İstanbul Çamlıca'da görüntü kirliliği oluşturan antenler ve kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı. 300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede, tek noktadan televizyonlara, radyolara ve kişilere yayıncılık hizmeti verilmesi planlanıyor. Mart ayından bu yana kulede sürdürülen test yayınlarının önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Test yayını çalışmaları bitip kule faaliyete geçince Çamlıca tepesinde görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümüne başlanacak. Kuledeki sosyal alanlar ise daha sonra devreye alınacak.

“TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK EN AĞIR ANTENLERİ BURADAYDI”

Eski kule ve antenlerin bulunduğu alandaki çalışmaları inceleyen Karaismailoglu, şunları söyledi:

  • “İstanbul Çamlıca Tepesi’ndeyiz. Malum burası, yıllardır kaderiymiş gibi metal yığınları ile doluydu. 15 gün önce burada bir faaliyete başladık, bu antenlerin sökümüyle alakalı. Burada Üsküdar Belediye Başkanımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Büyük özverili bir ekip olarak burayı artık temizledik sayılır. En son artık TRT’nin kulesi kaldı. Onun da yıkım çalışmaları başladı. Orada da hızlı bir şekilde yol alarak inşallah, onu da kaldırdıktan sonra, Çamlıca tepesi gerçek hüviyetine kavuşmuş olacak. 28 tane devasa antenler vardı burada hatta Türkiye’nin en büyük, en ağır antenleri buradaydı. Bunlar tamamen kaldırılmış olacak. Tabii bundan önce asıl büyük işimiz dünyaya örnek olan projelerden bir tanesi, Çamlıca TV-Radyo Kulesiydi. Burayı da tamamladık. Dünyada ilk defa aynı anda 100 radyonun yayın yaptığı bir kuleyi imal ederek, İstanbulluların hizmetine sunduk. Hem radyocular yayın kalitesi açısından daha güçlü, düzenli bir şekilde yayın yapmaya başladık. Onlar Çamlıca Kulesi’ne taşındıktan sonra biz de Çamlıca Tepesi’ni bu metal yığınlarından temizlemenin gururunu, mutluluğunu yaşıyoruz.”

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"YENİ KULEDE ÇALIŞMALAR BİTME AŞAMASINDA”

Bakan Karaismailoğlu, “Yeni kulede çalışmalar bitme aşamasında. Gerek çevre düzenlemesiyle, gerek teknik işler her yönüyle tamamlandı. Radyolar oraya taşındılar, faaliyetlerine başladılar. Herhangi bir sıkıntımız yok, ince işleri kaldı. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte orayı da açarak İstanbulluların hizmetine sunacağız. Onu da sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi.

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