Bakan Karaismailoğlu'ndan Doğu Karadeniz'e hızlı tren hattı müjdesi

Adil Karaismailoğlu
Hedeflerinin ve hayallerinin büyük olduğuna işaret eden Karaismailoğlu, planlarını da bu doğrultuda yaptıklarını aktardı. Karaismailoğlu, önümüzdeki yılların hızlı tren yılları olacağına vurgu yaparak, bu doğrultuda yeni hatlar üzerinde çalıştıklarını belirtti. Karaismailoğlu, bu projelerden birinin de Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren hattı olduğuna işaret etti.
"Trabzon-Sarp arası 70 dakikaya düşecek"
Hattın toplam uzunluğunun 513 kilometre olacağının altını çizen Karaismailoğlu, “Samsun-Sarp demiryolu projemiz için hızlı adımlar atacağız. Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla, seyahat süresi Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon-Samsun arasında 2 saate, Trabzon-Ankara arasında 4,5 saate düşecektir. Yeni ihtiyaçlara göre projeler yapmaya devam edeceğiz. Milletimiz, vatanımız için çalışıyoruz” dedi.