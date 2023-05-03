Bakan Karaismailoğlu'ndan Millet İttifakı'na sert tepki: Bu mandacılık kafasıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tvnet canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

"Trabzon-Gümüşhane arası 1 saate düşecek.





Trabzon için projeler var mı?

Trabzon özel bir şehir. Burada daha geniş bir yapılanma yapmaya başladık. Trabzon'a çok büyük yatırımlar yapıldı. Bölge özellikle pandemiden sonra turizmde büyük bir atak yaptı.

Trabzon havalimanının kapasitesini geliştireceğiz. Trabzon'a dünyanın en özel havalimanlarından birini yapacağız.





Güney yolu projesi ne durumda?

Trabzon Güney çevre yolunun temelini pazartesi günü attık. Toplamda 43 kilometre uzunluğundaki yol tüm Karadeniz'e büyük katkı sağlayacak. İnşallah bunu da Zigana Tüneli gibi kısa sürede bitirip Trabzon'a kazandıracağız.





İstanbul'daki ulaşım konusunda ne düşünüyorsunuz?

Maalesef İstanbul sorumsuz yöneticilerle dört yıldır çile çekiyor. Bu çile her geçen gün daha da artıyor. Umursamaz yönetimlerin arkalarını biz topluyoruz. Bunlar hizmetin yanında hiçbir zaman olmadılar.

Vatandaşın ihtiyacı olduğu zaman hiç İstanbul'da olmadılar. Turist Ömer ortalıkta dolaşıyorlar.

Utanmadan bir de gidip Van'da zafer işareti yapıyorlar neyin zafer işaretini yapıyorsun.

Hadi bir yapsınlar! Trabzonlular derslerini verir, verecek zaten. Teröristlerle işbirliği yapıyorlar böyle bir alçaklık olabilir mi?

Hastanenin yolunu yapmayan bir belediyeden bahsediyoruz. Dünya literatürüne girdiler. Utanmadan diyorlar ki 10 tane metro yapıyoruz. Hangisini yapıyorsunuz. Yüzde 5'ini dört yılda yaptıysan demek ki bir projeyi 80 yılda bitireceksin. Bir de şantiyeleri kapatmışlar millete zulüm çektiriyorlar yollar kapalı hala.

Bunun sebebi ne?

Genel bütçeden 300 milyar lira para gönderildi 4 yıl içinde İBB'ye. Ortada para da yok iş de yok. Otobüsler yolda kalıyor. Tramvay ile otobüsün çarpıştığı günleri görüyoruz. Böyle bir şey görü mü İstanbul daha önce? Siz namus sözü verdiniz "kimseyi işten atmayacağız dediniz" 25 bin kişiyi işten attınız. Sizin sözünüz bu işte. Bunlar bu kadar duyarsız, milletine düşman.

Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı vaadi Bu kafa tam bir mandacı kafa. Yabancı hayranlığı ve kendi değerine düşman zihniyet. 1960 yılında Devrim otomobilini yok eden zihniyet te bu zihniyet. TTürkiye'nin değerlerini başkalarına peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Önce kendi aralarında bir anlaşsınlar.

Deprem bölgesinde alt yapıda neler yapıldı?

6 Şubat sabahı dünyanın en büyük afetiyle karşılaştık. Dakikalar sonra oradaydık.

Enkazın altından aldığımız vatandaşlarımızın anında transferini sağladık. Sadece 1 hafta Hatay havalimanı çalışmadı onun da sebepleri var.

Biz son 20 yılda depremlere ve afetlere yönelik yapılar üretiyoruz.

Bu kadar kısa zamanda vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Büyük bir mücadele var.





Son birkaç ay içinde neler yapıldı?

Türkiye'de eser ve hizmet fırtınası bitmez. Şimdi başlasak anlatmak için günler yetmez

Ankara Sivas hızlı tren hattı dünyanın en büyük projeleri arasında.

Türkiye önümüzdeki 20 yılda demir ağlarla örülecek mi?

Şu anda 13 bin 800 kilometre demiryolu ağımız var.

Biz büyük bir tarih yazıyoruz.

Karamollaoğlu tepkisi

Bu bir vizyon meselesi. Bir Sivas'a gitsin de Sivaslılar hesabını sorsun ondan. Bunlar koltuk kavgasındalar.

İç savaş tehdidi

Eğer seçimi Cumhur ittifakı alırsa iç savaş çıkar diyorlar.Biz çok bedel ödedik, bu sükuneti kolay kazanmadık. Şimdi yurt dışından talimat veriyorlar. Türkiye buna müsade edecek mi.





İpe sapa gelmez vaatleri var. Namus sözünü tutmayan adama nasıl güvenilir.





300 milyar dolar neyin karşılığı?

Türkiye'nin değerlerini başka ülkelere peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Bu mandacılık kafasıdır. Londra'daki tefecileri ziyaret etmişti, bunun neyine güvenerek bu parayı verecekler. Bu Kılıçdaroğlu'nun desteksiz atışlarından bir tanesi.





Meral Akşener'e tepki

O masadan neden kalktı, 72 saatte kimlerle görüşüldü.

14 Mayıs en önemli seçimlerden bir tanesi. Ya terörle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan seçilecek ya da terörle işbirliği yapan Kılıçdaroğlu seçilecek.

Millet ittifakının KAAN hazımsızlığı

İHA ve SİHA'lardan kimler rahatsız olur? Türkiye düşmanları rahatsız olur. Bunlar bir kere kendi değerlerine düşmanlar.

Millet ittifakı iktidara gelirse ne olur?

Allah kimseyi bunların eline düşürmesin. Hizmet vermiyorlar, İstanbul, Ankara ve Adana'da görüyoruz.

Bu iş ilk turda mı biter?

Bu iş Allahın izniyle ilk turda bitecek. Türkiye'nin geri döndürülemez yükselişi devam edecek. Bu heyecan inşallah ilk turda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecek.



























