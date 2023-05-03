Bakan Karaismailoğlu'ndan Millet İttifakı'na sert tepki: Bu mandacılık kafasıdır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
"Trabzon-Gümüşhane arası 1 saate düşecek.
Trabzon özel bir şehir. Burada daha geniş bir yapılanma yapmaya başladık. Trabzon'a çok büyük yatırımlar yapıldı. Bölge özellikle pandemiden sonra turizmde büyük bir atak yaptı.
Trabzon havalimanının kapasitesini geliştireceğiz. Trabzon'a dünyanın en özel havalimanlarından birini yapacağız.
Trabzon Güney çevre yolunun temelini pazartesi günü attık. Toplamda 43 kilometre uzunluğundaki yol tüm Karadeniz'e büyük katkı sağlayacak. İnşallah bunu da Zigana Tüneli gibi kısa sürede bitirip Trabzon'a kazandıracağız.
Maalesef İstanbul sorumsuz yöneticilerle dört yıldır çile çekiyor. Bu çile her geçen gün daha da artıyor. Umursamaz yönetimlerin arkalarını biz topluyoruz. Bunlar hizmetin yanında hiçbir zaman olmadılar.
Vatandaşın ihtiyacı olduğu zaman hiç İstanbul'da olmadılar. Turist Ömer ortalıkta dolaşıyorlar.
Utanmadan bir de gidip Van'da zafer işareti yapıyorlar neyin zafer işaretini yapıyorsun.
Hadi bir yapsınlar! Trabzonlular derslerini verir, verecek zaten. Teröristlerle işbirliği yapıyorlar böyle bir alçaklık olabilir mi?
Hastanenin yolunu yapmayan bir belediyeden bahsediyoruz. Dünya literatürüne girdiler. Utanmadan diyorlar ki 10 tane metro yapıyoruz. Hangisini yapıyorsunuz. Yüzde 5'ini dört yılda yaptıysan demek ki bir projeyi 80 yılda bitireceksin. Bir de şantiyeleri kapatmışlar millete zulüm çektiriyorlar yollar kapalı hala.
Genel bütçeden 300 milyar lira para gönderildi 4 yıl içinde İBB'ye. Ortada para da yok iş de yok. Otobüsler yolda kalıyor. Tramvay ile otobüsün çarpıştığı günleri görüyoruz. Böyle bir şey görü mü İstanbul daha önce? Siz namus sözü verdiniz "kimseyi işten atmayacağız dediniz" 25 bin kişiyi işten attınız. Sizin sözünüz bu işte. Bunlar bu kadar duyarsız, milletine düşman.
6 Şubat sabahı dünyanın en büyük afetiyle karşılaştık. Dakikalar sonra oradaydık.
Enkazın altından aldığımız vatandaşlarımızın anında transferini sağladık. Sadece 1 hafta Hatay havalimanı çalışmadı onun da sebepleri var.
Biz son 20 yılda depremlere ve afetlere yönelik yapılar üretiyoruz.
Bu kadar kısa zamanda vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Büyük bir mücadele var.
Türkiye'de eser ve hizmet fırtınası bitmez. Şimdi başlasak anlatmak için günler yetmez
Ankara Sivas hızlı tren hattı dünyanın en büyük projeleri arasında.
Şu anda 13 bin 800 kilometre demiryolu ağımız var.
Biz büyük bir tarih yazıyoruz.
Bu bir vizyon meselesi. Bir Sivas'a gitsin de Sivaslılar hesabını sorsun ondan. Bunlar koltuk kavgasındalar.
Eğer seçimi Cumhur ittifakı alırsa iç savaş çıkar diyorlar.Biz çok bedel ödedik, bu sükuneti kolay kazanmadık. Şimdi yurt dışından talimat veriyorlar. Türkiye buna müsade edecek mi.
İpe sapa gelmez vaatleri var. Namus sözünü tutmayan adama nasıl güvenilir.
Türkiye'nin değerlerini başka ülkelere peşkeş çekmeye çalışıyorlar. Bu mandacılık kafasıdır. Londra'daki tefecileri ziyaret etmişti, bunun neyine güvenerek bu parayı verecekler. Bu Kılıçdaroğlu'nun desteksiz atışlarından bir tanesi.
O masadan neden kalktı, 72 saatte kimlerle görüşüldü.
14 Mayıs en önemli seçimlerden bir tanesi. Ya terörle mücadele eden Recep Tayyip Erdoğan seçilecek ya da terörle işbirliği yapan Kılıçdaroğlu seçilecek.
İHA ve SİHA'lardan kimler rahatsız olur? Türkiye düşmanları rahatsız olur. Bunlar bir kere kendi değerlerine düşmanlar.
Allah kimseyi bunların eline düşürmesin. Hizmet vermiyorlar, İstanbul, Ankara ve Adana'da görüyoruz.
Bu iş Allahın izniyle ilk turda bitecek. Türkiye'nin geri döndürülemez yükselişi devam edecek. Bu heyecan inşallah ilk turda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devam edecek.