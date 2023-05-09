Bakan Karaismailoğlu'ndan muhalefete tepki: ‘PKK terör örgütüdür’ demeye korkuyorlar

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, Trabzon’da Köprübaşı ilçesinde esnafı ziyaret etti. Mobilya ustası tarafından yapılan ahşap otomobile binen Karaismailoğlu, ilçede kısa bir gezi yaptı. Daha sonra ilçe belediyesinde muhtarlarla buluşan Karaismailoğlu, muhtarları en önemli çalışma arkadaşları olarak gördüklerini kaydetti. 14 Mayıs seçiminin önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, "Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimidir. Bakın, 2 tane aday var. Yıllardır Türkiye için, 21 yıldır canını dişine takıp, vatandaşıyla beraber olan ve vatandaşına yaptığı hizmetleri ortada olan dünyanın gözde ülkelerinden bir tanesi haline getirdiği Türkiye'nin lideri Cumhurbaşkanımız ama maalesef karşı tarafta bütün Türkiye düşmanlarının da desteklediği bir ittifak var. O yüzden 2 şeyi ayırt etmemiz lazım. O yüzden her bir oy, bir oydur" diye konuştu.