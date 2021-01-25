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POLİTİKA

Bakan Karaismailoğlu'ndan saldırıya uğrayan Türk gemisiyle ilgili açıklama: Vatandaşlarımızı haydutların elinden kurtaracağız

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nijerya açıklarında korsan saldırısına uğrayan Mozart isimli Türk konteyner gemisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Konunun an be an takip edildiğini belirten Karaismailoğlu, "Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. En kısa sürede çözmeyi umut ediyoruz. Çalışmalarımız var. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu.
Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu.

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere Sinop’a geldi. Valilik ziyaretinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, korsanlar tarafından alıkonulan gemiciler arasından bulunan Sinoplu Vedat Aksan’ın babası Murat Aksan ile bir görüşme yaptıklarını vurguladı, Türk devletinin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu söyledi.

"Murat amca ile oğlunu en kısa zamanda buluşturacağız"

Karaismailoğlu şöyle devam etti: "Konu ilk saatlerden itibaren takibimizde. İnşallah en kısa zamanda çözmeyi ümit ediyoruz. Onunla ilgili birçok derin çalışmalarımız var. Dışişleri Bakanlığımız ile sürekli görüşme halindeyiz. İnşallah evladımızı en kısa zamanda Murat amcaya kavuşturma amacındayız. Türk devleti her zaman onların yanındadır. En kısa zamanda bu haydutların elinden bu vatandaşlarımızı kurtaracağız.”

Ne olmuştu?

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, dün Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutları tarafından saldırıya uğramıştı. Deniz haydutları, 19 personelden 15 Türk personeli yanlarına rehin alarak gemiyi terk etmiş, arbede esnasında Azerbaycan uyruklu 1 personel öldürülmüştü. Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na doğru hareket etmişti.

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