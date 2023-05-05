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Bakan Kasapoğlu tvnet'te: Milletimiz masayı kaotik bir yapı olarak algılıyor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tvnet canlı yayınında Narin Yalçın'ın sorularını yanıtlayarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Seçim sürecini değerlendiren Bakan Kasapoğlu; muhalefetin seçim vaatlerine tepki göstererek, "Masanın açıkçası kaç kişi oluğu net değil, altılı başladı beşe döndü altı oldu. Karşımızda pazarlıklarıyla risk dolu bir masa var. Masanın ne olduğunu milletimizin ben gördüğünü düşünüyorum. Masayı milletimiz kaotik bir yapı olarak algılıyor. Masanın halkımıza sunduğu kaostan başka bir şey yok" dedi.

16:10 . 5/05/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tvnet canlı yayınında Narin Yalçın'ın sorularını yanıtlayarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;
Sahanın nabzını nasıl yorumlarsınız?

Biz hep sahadayız asında. Bakan olarak da aday olarak da sahadan hiç kopmadık. Seçimin getirdiği atmosfer sahayı farklılaştırıyor. Dolu dolu geçen bir seçim sürecimiz var. İnşallah Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs'ta İzmir sandıklarından farklı bir oy oranıyla galip çıkacak.

Muhalefet'in seçim propogandasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Masanın açıkçası kaç kişi oluğu net değil, Altılı başladı beşe döndü altı oldu. Karşımızda pazarlıklarıyla risk dolu bir masa var. Masanın ne olduğunu milletimizin ben gördüğünü düşünüyorum. Masayı milletimiz kaotik bir yapı olarak algılıyor. Masanın halkımıza sunduğu kaostan başka bir şey yok. 5 tanesi onay ermeden başkan imzalayamayacak. Pek çok bilinmezin bir araya geldiği bir yapı var masada. Terörle iktisatlı kişilerle işbirliği yaptıklarına dair çok ciddi handikaplar var. O yüzden halkımız kendisine kaostan başka vaatleri olmayanlara kırmızı kat gösterme noktasında çok net. Biz bu ülke için üretmenin, çözümler ortaya koymanın derdindeyiz.

Bizim geliştirdiğimiz politikalar sadece Türkiye için değil dünya için uygun olan politikalar.

Biz 6 şubatta çok büyük bir acıyı yaşadık. Yurtlarımızı depremin hemen sonrasında vatandaşlarımıza açarak yurtların zor zaman dostu olduğunu bir kez daha göstermiş olduk. Bizim millet olarak övünç kaynağımız yurtlarımız.

'Gençler neredeyse biz oradayız' diyerek onları destekleyen projelerle onları asla yalnız bırakmadık."


Gençlere yeni müjdeler var mı?

"Geçtiğimiz yıl yurtlarımızı seyahat eden gençlerimize ücretsiz olarak açtık. Binlerce genç bu "Genç Seyahatsever" projesinden faydalandı. Tabii ki bu projeyi devam ettireceğiz. Şimdiki Türkiye'yi eski Türkiye ile kıyaslamak mümkün mü? Asla değil.

Togg İzmir sokaklarında nasıl karşılandı?

İzmir'de çok ciddi bir teveccü ile karşılaştık. Togg'un İzmir sokaklarında süzülmesi gurur verici.80 yıllık hedefi gerçekleştirmiş bir kadroda yer almak çok özel bir gurur. Togg ile ilgili fabrikası yok' dediler ama eser burada, araç yollarda ve ne oluyor? Güneş balçıkla sıvanmıyor. Türkiye; havada, karada ve uzayda harikalar ortaya koyan bir ülke artık.

TCG Anadolu'ya İzmir'de ilgi nasıl?

Bu geminin Alsancak Limanı'nda olması herkesi mutlu etti. Onların mutluluğuna şahit olmak gururlanmayacak bir şey değil.

Hayallerinizin sonuna kadar peşinden koşun gerçekleştiğinde siz de biz de mutlu olacağız. Bu büyük bir gurur tablosu bizim için

İlk kez oy kullanacak gençlere mesajınız ne?

Artık 9 gün kaldı. Bu güne kadar çok çalıştık bu günden sonra daha çok çalışacağız. Bu güne kadar 15 seçim kazandık bu dünya tarihinde büyük bir rekor. Az badireler atlatmadık. Türkiye'ye karşı kurulan kumpasları hain teşebbüsleri gördük. Hamdolsun bunlara taviz vermedik. Biz Türkiye yüzyılını gençlerin yüzyılı yapacağız. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin hiçbir şekilde vaki kaybına tahammülü yok bu kazanımları daha yukarıya taşıyacak vizyon AK Parti'dir. Türkiye yüzyılı gençlerin yüzyılı ve gençler bizim en büyük yol arkadaşımız. Biz bu yolu onlarla yürümeye devam edeceğiz. Gençlerle birlikte Türkiye yüzyılını inşa edeceğiz.

14 Mayıs'ta Kuva-yi Milliye şehrinde yeniden bir tarih yazılır mı?

İnanıyoruz. İzmir 14 Mayıs'ta çok farklı bir sada ile sandıklardan Cumhurbaşkanımızı tüm dünyaya ders olacak şekilde çıkaracaktır.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tvnet'te rakamlarla anlattı: Türkiye yeni bir kur rallisine uğramayacak
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tvnet'te rakamlarla anlattı: Türkiye yeni bir kur rallisine uğramayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, tvnet canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekili adayı olduğu Mersin'e büyük katkı sağlayacak Çukurova Havalimanı'nın haziran ayında açılacağını vurgulayan Nebati, "Bölgede 10 milyar dolara varan bir ihracat kapasitesi olacak." dedi. Deprem bölgesinde verilen desteklere de değinen Nebati, "Türkiye deprem sabahına 110 milyar dolarlık kayıpla uyandı. TOKİ'nin yapacağı konutların maliyeti 2 trilyon lira, 1 yıl içinde yapılacak konutların maliyeti 1 trilyon lira bunu da biz karşılayacağız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin dünyanın en güçlü ülkelerinden biri olduğunu vurgulayan Nebati, enflasyondaki düşüşün süreceğini belirterek, "Türkiye yeni bir kur rallisine uğramayacak." diye konuştu.








#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
#Gençlik ve Spor Bakanı
#tvnet
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