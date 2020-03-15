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POLİTİKA

Bakan Kasapoğlu: Yurtları gençlerimize en steril şekilde teslim edeceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantinaya alınmasına ilişkin, "İnşallah yurtları yine gençlerimize, misafirlerimizi ağırladıktan sonra tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ve en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz. Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama" dedi.

Haber Merkezi DHA
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu.

Bakan Kasapoğlu, umreden dönenlerin Ankara ve Konya'daki 5 yurtta karantinaya alınmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan yurtların, acil ihtiyaç halinde halkın hizmetine de sunulabildiğine dikkat çekti.

Yurtların doğal afet koşullarında ve acil durumlarda geçici olarak tahsis edildiğini hatırlatan Kasapoğlu, bunun en son örneğinin Elazığ'da meydana gelen depremde görüldüğünü dile getirdi.


'Fedakarlıkları için genç arkadaşlarıma teşekkür ediyorum'

Bakan Kasapoğlu, koronavirüsün ciddi salgın olduğunu belirterek, dün gece umreden dönenler ile ilgili Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı'nın bu yönde ihtiyacı olduğunu kaydetti. Kasapoğlu, "Bu manada da başta Ankara'daki yurtlarımız olmak üzere, Konya'daki yurtlarımızla birlikte 300 bine yakın öğrencimiz evlerine gittiler. Bir kısmı da yine gitme aşamasındalar. Mevcut müsait olan yurtlarımıza da bu misafirlerimizi alma durumuyla dün akşam böyle bir çalışmayı başlattık. Biliyorsunuz yurtlarımızda bu süre kalmayan öğrencilerimizi izin kapsamının dışında tuttuk. Malum 75 günlük izinleri var. Onun haricinde tutuyoruz. Yine kalmadıkları takdirde ücret almıyoruz. Ücret ödeyenler 'Ne yapacağız' diye soruyorlar. Onların da ücretlerini yarın itibarıyla iade etmeye başlayacağız. Gerek burs ödemeleri gerek kredi ödemeleri hiçbir şekilde kesintiye uğramaksızın devam edecek. Dün akşam fedakarlıkla bu anlamlı çalışmaya katkı sağlayan çok değerli genç arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

'Toplum sağlığı için yapılan uygulama'

Bakan Kasapoğlu, birlik ve beraberlik gerektiren bugünlerde gençlerin gösterdiği duyarlılık ve özverinin tüm dünyaya örnek olacak nitelikte olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"İnşallah yurtları yine gençlerimize, misafirlerimizi ağırladıktan sonra tıpkı bugüne kadar olduğu gibi ve en hijyen koşullarda, en steril şekilde teslim edeceğiz. Hiç unutmamak gerekiyor. Bu uygulama tüm toplumun sağlığı için yapılan bir uygulama. Gençlerimizin de umreden dönen vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımızın da herkesin sağlığını koruma amacıyla yapılan bir uygulama. İnşallah Sağlık Bakanlığı'mızın, Bilim Kurulu'muzun koordinasyonuyla bu süreci de en güzel şekliyle atlatacağız."

Bakan Kasapoğlu ayrıca Ankara'daki yurtların 5 bin 392, Konya'daki yurtların ise 4 bin 938 kapasiteli olduğunu belirtti.

'Karantina süreci Sağlık Bakanlığı idaresinde'

Bu süreçte diğer bakanlıklarla koordinasyon içinde 7 gün 24 saat hizmet vermeye hazır olduklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, umreden dönenler için yurtlardaki karantina koşullarının ve tek kişilik odalarda kalıp kalmadıklarının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Karantina sürecini tamamıyla Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muzun idaresinde gerçekleşiyor. Yurtlarımızı tamamıyla onlara teslim ediyoruz. Bu çerçevede onların belirleyeceği standartlar, onların ortaya koyacağı şartlar çerçevesinde biz de tüm imkanlarımızı seferber etmeye gayret göstereceğiz. İfade ettiğim gibi bu süreci en müspet şekliyle millet olarak atlatacağız."

Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı
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Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, umre amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan vatandaşların Türkiye'ye dönmelerinin ardından 14 günlük karantina sürelerini geçirecekleri bir yer ihtiyacı hasıl olduğu vurgulanarak, Bu çerçevede, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Ankara ve Konya'daki bazı yurtlar, umreden dönen vatandaşlarımızın karantina süresi boyunca kalabilmeleri için uygun hale getirilmiş ve söz konusu karantina süreci başlamıştır denildi.
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Açıklamada, Üniversitelerin üç haftalık tatil süreciyle birlikte büyük oranda boş olan bu yurtlarımızda kalan az sayıdaki öğrencimizin de başka yurtlara nakilleri sağlanarak herhangi bir mağduriyet yaşanmamıştır ifadesi kullanıldı.
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Ankara'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı şöyle:<br>​<br>​
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Şehit Özel Harekat: 2064<br>​ Milli İrade: 1880<br>​ Gölbaşı: 1448 <br>​ Toplam: 5392
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Konya'daki yurtların isimleri ve kalan misafir sayısı ise şöyle:<br>​<br>​
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Tahir Büyükkörükçü: 2228<br>​ Kutalmışoğlu: 2710<br>​ Toplam: 4938
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Umreden dönen vatandaşlar yurtlarda karantinaya alındı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, umreden dönen vatandaşların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ankara ve Konya'daki bazı yurtlarda karantinaya alındığını açıkladı.

KKTC'de karantinaya alınan oteldeki son durum: Türk rehberleri anlattı
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Otelde çoğu 75 yaş üstü 750'ye yakın turist, Türkiye'den 10 rehber ve yaklaşık 25 kişilik personel ile birlikte toplam 785 kişi bulunuyor. Karantinadaki otelde odalarından çıkamayan müşteriler ve rehberler ise şartlarının çok kötü olduğundan, çay- kahve servisi dahi alamadıklarından yakınıyor.
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Karantinadaki turist rehberlerinden Ersel Karaman, çektiği videoda, oteldeki durumlarını anlattı. Karaman, müşterilerin genel ihtiyaçlarının iyi kötü karşılandığını belirterek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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Fakat bir ihtiyaç var ki çok önemli… O da çay ve kahve. Ne olur bir yolu varsa çay ve kahve tedariki sağlayalım otele ve insanların bu konudaki sıkıntısını gidermiş olalım. Bu çok önemli. Buradaki personel insanüstü gayret sarf ediyor ve çok çalışıyorlar. Resepsiyondaki arkadaş abartmıyorum 24 saat çalışıyor. Yeme içme ihtiyaçlarını gideriyorlar, çöpleri topluyorlar. Sadece çay ve kahve ihtiyacımızı karşılayın, böylelikle müşterinin de sinir katsayısı epey düşecek. Bu konuda yardım talep ediyoruz.
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Otel içinde her katta tedarik istasyonu oluşturulduğundan da bahseden Karaman, su ve tuvalet kağıdı gibi ihtiyaç olabilecek ürünlerin de buralara bırakıldığını söyledi.
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Oteldeki diğer rehberlerden Meltem Güvenç, Erhan Gazneli ve Gökalp Saban ise 10 Mart'tan itibaren karantinada tutuldukları otelde, Dünya Sağlık Örgütü'nün şartlarına göre 14 gün olan karantina süresinin 24 Mart'ta dolacağına değinerek, bugün karantina süresinin 5'inci günü olduğunu belirtti.
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Personel sayısının çok az olması nedeniyle mevcut personelin insanüstü gayret gösterdiğini ancak yetersiz kaldığına işaret eden rehberler, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını ve bu konularda yardım istediklerini açıkladı.
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KKTC'de karantinaya alınan oteldeki son durum: Türk rehberleri anlattı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Gazimağusa'nın Bafra bölgesindeki otele 8 Mart'ta giriş yapan ve şüphe üzerine 9 Mart'ta hastaneye götürülen 2 Alman turistte koronavirüs tespit edilince tüm otel karantinaya alındı. Karantina altındaki otelde 2 Alman turistte daha koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı, 4'e yükseldi. Türk rehberler, çektikleri videoda, özellikle temizlik ve hijyen konularında ciddi sorunlar yaşanmaya başlandığını söyledi.


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