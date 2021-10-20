Bakan Kasapoğlu'ndan İmamoğlu'na İETT tepkisi: Mizansene gerek yoktu

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda kalan öğrenciler dün akşam saatlerinde eylem düzenleyerek ulaşım konusu başta olmak üzere çeşitli taleplerde bulundu.

İMAMOĞLU: OTOBÜS SEFERLERİ ARTIRILDI

Öğrencilerin eylemine ilişkin dün "Yakından ilgileneceğiz" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından bir açıklama daha yaptı.

İmamoğlu, "Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün; Ücretsiz internet sağladık. İETT otobüs seferleri artırıldı. Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar" ifadelerini kullandı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN İMAMOĞLU'NA YANIT

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu yaptığı paylaşımda İmamoğlu'nun görevi olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerinin geç de olsa yerine getirmesinin sevindirici olduğunu söylerken "Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu." dedi.

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Bakan Kasapoğlu, gençlerin sorunlarını daha önceden tespit ederek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bu konuda talepte bulunulan yazıyı da paylaşımına ekledi.

Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici.



Ancak, 9 gün önce İBB’ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu. https://t.co/gJhkyI41cC pic.twitter.com/nuy5yyz7lH REKLAM October 20, 2021

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