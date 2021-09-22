Gündem Bakan Kasapoğlundan yurtlarda yer tartışmasına ilişkin açıklama
POLİTİKA

Bakan Kasapoğlu'ndan yurtlarda yer tartışmasına ilişkin açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtlarda yer tartışmasına ilişkin "Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, milletimizi kandırmaya çalışıyor. 2002-2021 arasında 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Kasapoğlundan yurtlarda yer tartışmasına ilişkin açıklama
Mehmet Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yurtlarda yer tartışmasına ilişkin düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

2002-2021 arasında 768'e yükselen yurt sayısı var. 182 binden 720 bine yükselmiş bir kapasite var. 2017-2018 döneminde başvuran öğrencilerimizin yüzde 90'ı yurtlarımıza yerleşti.

YIL YIL RAKAMLAR

2018-2019'da yüzde 89, 2019-2020'de yüzde 88, 2020-2021'de pandemi nedeniyle öğrenci almadık. 2021-2022’de yeni bir süreç başlattık. O süreç akabinde de yerleştirmelerimiz başladı.

İSTİSMAR EDİLİYOR

Verileri bilmeden farklı şekilde ortaya koyanlar, bildiği halde kötü niyetle istismar edenler, 8 milyon öğrenci üzerinden bu yurt konusunu belli bir amaçla, algıyla milletimizi kandırmaya çalışıyorlar.

GÜVENCEMİZ ALTINDALAR

Çok iyi bilsinler ki her bir öğrencimiz, her bir gencimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olma bilinciyle, devletimizin, hükümetimizin güvencesi altındadır.

35 BİN EK YERLEŞTİRME

Başvuran öğrencilerin bir kısmı hak kazandığı halde kaydını yaptırmıyor. Bu yıl bu sayı 35 bin. O yüzden yedek yerleştirmelerimiz var. Bu hafta 35 bin yedek yerleştirme yaptık. Yarın yine yedek yerleştirmelerimiz olacak.

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