​Bakan Kirişci: Rüzgar ve sıcaklıktaki artış yangını yeniden alevlendirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Dört farklı noktada çıkan yangınla amansız mücadele sürerken, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sahadaki çalışmalara ilişkin kamuoyuna bilgi verdi.

Bakan Kirişci, "Şu anda 27 helikopter, 14 uçak ile toplamda 41 hava aracı yangına müdahale ediyor." dedi. Havadaki ısınma ve artan rüzgar nedeniyle yangının yeniden alevlendiğini ifade eden Bakan Kirişci, "51 haneden 151 kişi tahliye edildi." dedi.

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"MAALESEF ENDİŞEMİZ GERÇEK OLDU"

Bakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Personellerimizle ilk müdahalemizi gerçekleştirdik. Dünkü şartlarla bu sabaha kadar devam eden şartlar stabildi. Saat 11 sularında bir açıklamada bulunarak, "Bu an itibarıyla bizim yangın konusunda neredeyse soğutma moduna geldik. Havadan yaptığımız incelemeler böyle bir izlenim oluşturdu" dedik. Fakat akabinde de rüzgar ve hava sıcaklığının artmaması temennisinde bulunduk. Maalesef endişemiz gerçek oldu. Spot patlama adını verdiğimiz yangının yeniden harlanmasına neden oldu. Bu belki 1-2 lokasyonla sınırlı kaldı. Sabahleyin 20 helikopter 14 tane de uçağımız vardı. Bunlara ilave olarak jandarma ve kara kuvvetlerinin helikopter desteğiyle 27 helikopter, 14 uçak, toplamda 41'e ulaşmış oldu.

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Buraya gelen insanların önemli bir kısmı teknik personel. Bunların bin 100 kadarı orman genel müdürlüğümüzün kendi personeli. sahada 2 bin 600 civarında personel çalışıyor.

Saat 11'den sonraki sıcaklık artışı olmasaydı, şu an kontrol altına almış ve soğutma işlemlerini yapıyorduk. Kontrolsüzlük yok, kontrol altına alınmış bir yangın da söz konusu değil. Bunun ikisinin arasında bir durum söz konusu. 51 haneden 151 kişi tahliye edildi."