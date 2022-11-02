Bakan Kirişçi’den ’Tahıl koridoru’ açıklaması: Dünya bir kez daha derin nefes aldı

Tahıl koridoruyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, “2002’de AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanımızın önce başbakan, daha sonra da cumhurbaşkanı sıfatıyla dünyaya örnek olabilecek izlemiş olduğu dış politikanın yansımaları ve en son uygulamalarından birisini bugün yaşamış olduk” dedi.

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Bir dizi ziyaret çerçevesinde Kocaeli’ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Başiskele ilçesinde bulunan Tıbbi Aromatik Bitki Üretim ve İşleme Tesisi’ni gezdi. Buradan ayrılırken basın mensuplarının sorularını cevaplayan Kirişçi, yeniden devam edilen tahıl koridoruna dair açıklamalarda bulundu. Kirişçi, “Türkiye’nin yıllarca jeopolitik üstünlüğü sadece kavram olarak kullanıldı. Jeopolitik üstünlük ne anlama geliyor, dünya için nasıl bir anlam ifade ediyor? Maalesef bunun içi bir türlü doldurulamadı. 2002’de AK Parti olarak iktidara geldiğimiz günden bugüne, Sayın Cumhurbaşkanımızın önce başbakan, daha sonra da cumhurbaşkanı sıfatıyla dünyaya örnek olabilecek izlemiş olduğu dış politikanın yansımaları ve en son uygulamalarından birisini bugün yaşamış olduk. Bunun öncesine gitmekte yarar var, zira Antalya’da bir diplomasi forumu. Bu diplomasi forumu çerçevesinde tarafların bir araya gelmesi ve sonra İstanbul’da buluşma ve nihayetinde de 22 Temmuz’da ’Dörtlü Zirve’ adını verdiğimiz Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler ve Türkiye birlikte bu konuda ortak bir girişimi gerçekleştirmiş oldular. Başladıkları noktadan son ana kadar burada adına da ’Tahıl Koridoru’ dediğimiz, dünyanın da çok fakr-u zaruret içerisinde olduğu bir dönemde bu koridordan gerçekten dünyayı rahatlatacak, gıda krizini yeniden gündeminden düşürecek miktarda bir geçiş söz konusu oldu. 431 gemi geçti ve bu da yaklaşık 10 milyon ton tahıl başta olmak üzere gıda ürünlerine tekabül ediyordu. Yüzde 60’tan fazlasını en az ihtiyacı olan ülkeler alırken, en fazla buna ihtiyacı olan ülkelerin aldıklarıysa maalesef yüzde 6’larda kalmıştı. Bu da yetmezmiş gibi, son anda Ukrayna-Rusya arasındaki yeni gerginlikle beraber, buna Rusya tarafı yeni bir aksiyon olarak askıya almıştı" dedi.

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“İnşallah bu darboğaz geride kalacak”

Türkiye’nin attığı adımların önemli olduğunu vurgulayan ve 2023’ten itibaren yeni bir şahlanış gerçekleşeceğini belirten Kirişçi, "Sayın Cumhurbaşkanımız, tıpkı bu koridorun başlangıcında, devamında esirlerin takasında ve şimdi de Rusya’nın askıya aldığı bu kararın inşallah yeniden kaldırılması ve kaldığı yerden devam etmesi adına önemli bir girişimi sağlamış oldu. Dünya bir kez daha bir derin nefes aldı. Temennimiz, arzumuz iki ülke arasındaki bu çatışmanın, bu savaşın barışla son bulması ve devamında da coğrafyamızda hayatın kendi normal akışı içerisinde sürmesidir. Burada dünyanın gerçekten cumhurbaşkanımızı ve Türkiye’yi takdirlerini inşallah içeride duymayanlar ya da duymak istemeyenler de duyarlar. Bu ülke, bu lideriyle birlikte ’Türkiye Yüzyılı’ adını verdiğimiz 2023 ile birlikte yeni bir şahlanışı daha gerçekleştirecek. Bende Tarım ve Orman Bakanı olarak cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu moderatör, arabulucu rolüne olumlu tepki veren Sayın Putin’e şükranlarımı sunuyorum. Biz sektör olarak her iki tarafa da teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. İnşallah bu darboğaz geride kalacak, bu konu daha önce kaldığı noktadan devam etmiş olacak" diye konuştu.

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