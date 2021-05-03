Bakan Koca: 50 milyon doz Rus aşısı gelecek ilk sevkiyat bu ay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de katıldığı il değerlendirme toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
AŞI PROGRAMINI HIZLANDIRIYORUZ
Vakalarda önemli bir düşüş var. Bayram sonrası öngörülebilir planlar yapacağız. Aşı programını hızlandıracağız. Sinovac aşısının tedarikinde olumlu gelişmeler var.
HAZİRAN'DA 40 YAŞ ÜSTÜNE GEÇİLECEK
Haziran itibariyle 40 yaş üstünü aşılamayı planlıyoruz. Önümüzdeki 3-4 ay içinde 18 yaş üstünü aşılayacağız.
50 MİLYON DOZ RUS AŞISI GELİYOR
6 ay içinde 50 milyon doz Rus Sputnik V aşısı gelecek. İlk sevkıyat bu ay.
MUHTARLAR RANDEVULARINI ALABİLİRLER
Yarından itibaren bütün muhtarlarımızın aşılama takvimi başlamış olacak. Yarından itibaren randevularını alabilirler.