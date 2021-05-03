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POLİTİKA

Bakan Koca: 50 milyon doz Rus aşısı gelecek ilk sevkiyat bu ay

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vaka sayılarında önemli bir düşüş olduğunu belirterek aşı tedariki ve aşılama çalışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi. Haziran itibariyle 40 yaş üstününün, 3-4 ay içinde ise 18 yaş üstünün aşılanmasının planlandığını söyleyen Bakan Koca, "Aşı programını hızlandıracağız. Sinovac aşısının tedarikinde olumlu gelişmeler var. 6 ay içinde 50 milyon doz Rus Sputnik V aşısı gelecek. İlk sevkıyat bu ay" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca: 50 milyon doz Rus aşısı gelecek ilk sevkiyat bu ay
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Edirne'de katıldığı il değerlendirme toplantısı sonrası basın toplantısı düzenledi. Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

AŞI PROGRAMINI HIZLANDIRIYORUZ

Vakalarda önemli bir düşüş var. Bayram sonrası öngörülebilir planlar yapacağız. Aşı programını hızlandıracağız. Sinovac aşısının tedarikinde olumlu gelişmeler var.

HAZİRAN'DA 40 YAŞ ÜSTÜNE GEÇİLECEK

Haziran itibariyle 40 yaş üstünü aşılamayı planlıyoruz. Önümüzdeki 3-4 ay içinde 18 yaş üstünü aşılayacağız.

50 MİLYON DOZ RUS AŞISI GELİYOR

6 ay içinde 50 milyon doz Rus Sputnik V aşısı gelecek. İlk sevkıyat bu ay.

MUHTARLAR RANDEVULARINI ALABİLİRLER

Yarından itibaren bütün muhtarlarımızın aşılama takvimi başlamış olacak. Yarından itibaren randevularını alabilirler.

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