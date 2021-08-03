Bakan Koca Antalya ve Muğla'daki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
" Antalya: 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız. Muğla: 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız. "
GÜNDEM
Kül yağıyor: Çökertme’de alevlerle mücadele devam ediyor
GÜNDEM
Antalya Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde: Söndürme çalışmaları sürüyor
GÜNDEM
Ankara’da yangın tedbirleri: Havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangala yasak
GÜNDEM
Her yangın sonrası 'otel için yakıldı' diye paylaşılan Bodrum'daki bölge 1987'den beri turizm tesis alanı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınından iç acıtan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bucakşıhlar Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin metrekare üzerine kurulu olan at çiftliği yangında küle döndü.
Çiftlik içerisinde bulunan 4 at ve 2 eşek yangında yanarak telef oldu. Alevlere teslim olan işletme içerisindeki hard diskin bile küle dönmesi alevlerin şiddetini bir kez daha ortaya çıkardı.
Küle dönen işletme içerisinde hard disk arayan vatandaşlar, gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Öte yandan çiftliğin yanmadan önce çekilen bir görüntüsü yaşananların dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.
İşletme sahibi Hatice Şimşek, “Yangında işletmemizi, her şeyimizi kaybettik. Etrafımızda insanlarımızın çok güzel nefes aldığı ormanları vardı. 4 tane atımız, canımız gitti. Birçok insanın canı yandı. Yangın çok hızlı bir şekilde ilerledi. Cuma sabaha karşı bize ulaştı. Gekdiğimiz durum çok içler acısı durum. Doğamız gitti. Yangın anından kaçtıktan sonra geri döndüğümde cehennemi gördüm.
Cehennemi yaşadım. 2 tane atım yaralanmıştı. Onları nasıl kurtarabileceğimi düşündüm. Onlar için çabaladık. Bölgede büyük bir kaos vardı. Böyle bir yangın ile daha önce karşı karşıya kalmadım. Alevlerin içerisine girmek mümkün değil. Allah kimseye yaşatmasın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelip zarar tespit edilerek ilgili listeler oluşturuldu” açıklamasına yer verdi.
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: Cehennemi yaşadım
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır süren orman yangınında içerisinde 4 at ve 2 eşeğin bulunduğu çiftlik küle döndü. Yangında hiçbir hayvan kurtarılamazken işletme sahibi Hatice Şimşek dehşet dakikalarını, “Yangın anından kaçtıktan sonra geri döndüğümde cehennemi gördüm. Cehennemi yaşadım. Böyle bir yangın ile daha önce karşı karşıya kalmadım” sözleri ile anlattı.
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Muğla’nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda başladıktan sonra yerleşim yerlerine sıçrayan yangınla mücadele devam ediyor.
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler; Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine ulaştı.
Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.
Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.
Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü.
Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, bugün koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz...
2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.
Çökertme Koyu'nun son hali yürek burktu.
Ünlü oyuncu paylaştı: 'Mandıra Filozofu'nun çekildiği koy küle döndü! Son hali yürekleri sızlattı
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahale devam ediyor. Alevler, 'Mandıra Filozofu' filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu da küle çevirdi. Çökertme Koyu'nun son halini ünlü oyuncu Arda Esen paylaştı.