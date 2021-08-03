Gündem Bakan Koca Antalya ve Muğladaki son durumu açıkladı
MUĞLA

Bakan Koca Antalya ve Muğla'daki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından, Antalya ve Muğla'daki yangınlarla ilgili ölü ve yaralı sayısına ilişkin son durumu paylaştı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Koca Antalya ve Muğladaki son durumu açıkladı
​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Antalya: 598 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 11 hastamız var. Bölgedeki felakette 7 can kaybımız oldu. 34 Ambulans, 17 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 191 sağlık profesyoneli ile sahadayız.

Muğla: 271 hastamızı tedavilerini tamamlayarak taburcu ettik. Tedavisi devam eden 36 hastamız var. Bölgedeki felakette 1 can kaybımız oldu. 44 Ambulans, 16 UMKE ekibi, 1 mobil komuta aracı, toplam 228 sağlık profesyoneli ile sahadayız."


Kül yağıyor: Çökertme’de alevlerle mücadele devam ediyor
GÜNDEM
Kül yağıyor: Çökertme’de alevlerle mücadele devam ediyor

Antalya Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde: Söndürme çalışmaları sürüyor
GÜNDEM
Antalya Manavgat'taki büyük yangın 7'nci gününde: Söndürme çalışmaları sürüyor

Ankara’da yangın tedbirleri: Havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangala yasak
GÜNDEM
Ankara’da yangın tedbirleri: Havai fişek kullanımı ve mesire alanlarında mangala yasak

Her yangın sonrası 'otel için yakıldı' diye paylaşılan Bodrum'daki bölge 1987'den beri turizm tesis alanı
GÜNDEM
Her yangın sonrası 'otel için yakıldı' diye paylaşılan Bodrum'daki bölge 1987'den beri turizm tesis alanı

Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: Cehennemi yaşadım
FOTOĞRAF 10
Title
Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir haftadır devam eden orman yangınından iç acıtan hikayeler gelmeye devam ediyor. Bucakşıhlar Mahallesi’nde yaklaşık 5 bin metrekare üzerine kurulu olan at çiftliği yangında küle döndü.
Title
Çiftlik içerisinde bulunan 4 at ve 2 eşek yangında yanarak telef oldu. Alevlere teslim olan işletme içerisindeki hard diskin bile küle dönmesi alevlerin şiddetini bir kez daha ortaya çıkardı.
Title
Küle dönen işletme içerisinde hard disk arayan vatandaşlar, gördüğü manzara karşısında adeta hayatının şokunu yaşadı. Öte yandan çiftliğin yanmadan önce çekilen bir görüntüsü yaşananların dehşeti bir kez daha gözler önüne serdi.
Title
İşletme sahibi Hatice Şimşek, “Yangında işletmemizi, her şeyimizi kaybettik. Etrafımızda insanlarımızın çok güzel nefes aldığı ormanları vardı. 4 tane atımız, canımız gitti. Birçok insanın canı yandı. Yangın çok hızlı bir şekilde ilerledi. Cuma sabaha karşı bize ulaştı. Gekdiğimiz durum çok içler acısı durum. Doğamız gitti. Yangın anından kaçtıktan sonra geri döndüğümde cehennemi gördüm.
Title
Title
Title
Title
Title
Cehennemi yaşadım. 2 tane atım yaralanmıştı. Onları nasıl kurtarabileceğimi düşündüm. Onlar için çabaladık. Bölgede büyük bir kaos vardı. Böyle bir yangın ile daha önce karşı karşıya kalmadım. Alevlerin içerisine girmek mümkün değil. Allah kimseye yaşatmasın. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelip zarar tespit edilerek ilgili listeler oluşturuldu” açıklamasına yer verdi.
Title
Manavgat yangınında çiftliği küle dönen kadın: Cehennemi yaşadım
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir haftadır süren orman yangınında içerisinde 4 at ve 2 eşeğin bulunduğu çiftlik küle döndü. Yangında hiçbir hayvan kurtarılamazken işletme sahibi Hatice Şimşek dehşet dakikalarını, “Yangın anından kaçtıktan sonra geri döndüğümde cehennemi gördüm. Cehennemi yaşadım. Böyle bir yangın ile daha önce karşı karşıya kalmadım” sözleri ile anlattı.

Ünlü oyuncu paylaştı: 'Mandıra Filozofu'nun çekildiği koy küle döndü! Son hali yürekleri sızlattı
FOTOĞRAF 12
Title
Muğla’nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda başladıktan sonra yerleşim yerlerine sıçrayan yangınla mücadele devam ediyor.
Title
Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler; Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine ulaştı.
Title
Yerleşim yerlerine sıçrayan yangında bazı evler kullanılamaz hale geldi. Ekiplerin bölgedeki alevlerle mücadelesi sürüyor.
Title
Muğla’nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu.
Title
Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü.
Title
Koyda bir yat kulübü işleten oyuncu Arda Esen, bugün koyun son halini sosyal medya hesabından paylaştı.
Title
Mandıra Filozofu filmine ev sahipliği yapan eşsiz güzellikteki Çökertme Koyu artık bir kül yığını. Cennetti, cehenneme döndü maalesef. Kelimeler kifayetsiz. Arayan soran tüm dostlarımıza teşekkür ederiz...
Title
2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.
Title
Çökertme Koyu'nun son hali yürek burktu.
Title
Title
Title
Ünlü oyuncu paylaştı: 'Mandıra Filozofu'nun çekildiği koy küle döndü! Son hali yürekleri sızlattı
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahale devam ediyor. Alevler, 'Mandıra Filozofu' filminin de çekildiği Çökertme Koyu'nu da küle çevirdi. Çökertme Koyu'nun son halini ünlü oyuncu Arda Esen paylaştı.


Abone Ol Google News
Türkiyenin yüreğini sızlatmıştı

Türkiye'nin
yüreğini sızlatmıştı

Fatma nine evinin yandığını hatırlamıyor.
Altı ülkeden destek

Altı ülkeden destek

Yangınlarla mücadelede hangi ülkeler uçak gönderdi?
Çavuşoğlu konuşuyor

Çavuşoğlu konuşuyor

​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Manavgat'ta önemli açıklamalar
'En kısa sürede atlatacağız'

'En kısa sürede atlatacağız'

Datça ilçesi açıklarındaki depremin büyüklüğü 5 olarak açıklandı.

​Yangın çıkarmaya çalışan şüpheli yakalandı.

Filmin çekildiği Çökertme Koyu'nun son hali yürekleri sızlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.