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POLİTİKA

Bakan Koca aşılama için tarih verdi: 11 Aralık'ta başlıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşıya aralık ayında yoğun bir şekilde başlamak istiyoruz. Aralık ayında 20 milyon aşı temin etmiş olacağız. Her şey normal seyrederse aşıyı 11 Aralık'tan itibaren sağlık çalışanlarına yapacağız" dedi.

Haber Merkezi DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de gazetecilerin aşı ile ilgili sorularını cevapladı.

Koca, aşının geleceği tarih ile ilgili soruya, “Teknik açıdan iyi bildiğimiz ektisinin az olduğunu düşündüğümüz aşıdan 50 milyon sözleşme imzalandı. Aralık ayında muhtemelen 20 milyon planlamış olacağız, Ocak ayında 20 milyon, Şubat ayında 10 milyon temin etmiş olacağız" dedi.

"Pfizer’in aşısıyla ilgili yoğun görüşme içindeyiz"

Aralık ve Ocak ayı hedefiyle daha yoğun aşılamayı planladıklarını belirten Koca, "Pfizer’in aşısıyla ilgili yoğun görüşme içindeyiz. Pfizer’in aşısıyla ilgili de yerli aşımız Nisan ve sonrası dönemde devreye gireceği için Nisan ayına kadar bize temin edebilecekleri bütün aşıyı alma şeklinde yaklaşımımız oldu” ifadelerini kullandı.

Yerli aşı nisan ayında faz 3 kullanımına geçecek

Yerli aşıya da değinen Bakan Koca, "Yerli aşımızın birinci fazı muhtemelen 14-15 Aralık’ta bitmiş olur. Bu şekilde devam ederse faz ikiye geçilmiş olur. Yerli aşımızın da Nisan ayında faz üç kullanabileceğimizi düşünüyoruz" dedi.

11 Aralık'tan itibaren sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlanacak

İlk aşılamaya ilişkin ise Bakan Koca, "Zannediyorum Aralık’ın 11’den sonra erken dönemde yaygın bir şekilde sağlık çalışanlarından başlamak üzere, şu an bilim kurulumuz ilgili strateji hazırlıyor. Bu stratejide sağlık çalışanları başta olmak üzere kimlere, nasıl yapılması gerektiği ile ilgili çalışmayı en geç bir hafta, on gün içinde tamamlamış olur” şeklinde konuştu.

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