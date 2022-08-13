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POLİTİKA

Bakan Koca: Bir süredir bitkisel hayatta olan 'Performans Sistemi'nin fişi çekildi

Sağlık Bakanı Koca, 'Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliği'ne ilişkin, "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin dün gece Resmi Gazete'de yayınıyla birlikte, bir süredir bitkisel hayatta olan Performans Sistemi'nin fişi çekildi" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Koca: Bir süredir bitkisel hayatta olan Performans Sisteminin fişi çekildi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık çalışanlarını ilgilendiren 'Sağlık Personeline Ek Ödeme Yönetmeliği' Resmi Gazete'de yayımlandı.

  • Bakan Fahrettin Koca, yönetmelikle ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğinin dün gece Resmi Gazete'de yayınıyla birlikte, bir süredir bitkisel hayatta olan Performans Sistemi'nin fişi çekildi" dedi.


Koca, yaptığı açıklamanın devamında, "Resmi Gazete'de yayınlanan Ek Ödeme Yönetmeliği ile sağlık çalışanları için bir reform gerçekleştirildi. Biz buna Beyaz Reform diyoruz. Yönetmeliğin teknik anlatımı sebebiyle anlaşılmayan noktalar var. Sırasıyla anlatacağız. Bazı konuları 15 Ağustos'a bırakıyoruz. ‘Performansa göre ek ödeme’ yönetmeliği yürürlükten kaldırıldı. Ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildi. Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak. Döner sermayede taban ödemesi ile yeni bir sabit ek ödeme oluşturuldu. 15 Ağustos’tan itibaren ödenecek olan taban ödemesi, Eylül itibariyle maaşla birlikte bordroda yer alacak. Taban ek ödemesi, yıllık izinde 12 gün için ve hastalık sebebiyle raporlu olma durumunda da geçerli olacak, kesilmeyecek" ifadelerini kullandı.

'NORMAL DOĞUMU TEŞVİK AMACIYLA KLİNİKLERDE EK TEŞVİK UYGULANACAK'

Bakan Koca, ‘Yeni Yönetmelik Beyaz Reform’ notuyla paylaştığı açıklamasında, normal doğumu teşvik amacıyla kadın hastalıkları ve doğum kliniklerinde ek bir teşvik uygulanacağını belirterek açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Taban ödemesi memur maaşı artışına göre düzenli artacak, mahsup edilmeyecek. Böylece sağlık çalışanlarının aylığı, memur maaşı, sabit ödeme ve taban ödemesinden oluşacak. Eğitim kliniği başarısına göre asistanlara pozitif ayrımcılık yapılacak. Mesai sonrası görev yapan asistan hekimler ve hekim dışı personel ek ödemeden yararlanacak. Poliklinik hizmetlerinin teşvikte ağırlığı artırılacak. Çalışanların bireysel ve klinik iş yükleri, görev tanımları ve görev yaptıkları birim ile hizmetin elde edilme maliyeti dikkate alınacak. Döner sermaye ek ödemelerinde ülke genelindeki dengesizlik giderilip adil paylaşım sağlanacak. Hastanelerin teşvik ödemesinden tahakkuk, kaynak kullanım verimliliği, finansal sürdürülebilirlik ile kurum hedeflerine ulaşma gibi hususlar etkili olacak. Özellikle hizmetler teşvik edilmeye devam edilecek. Mesai sonrası çalışma, günlük işi yükü dikkate alınmak kaydıyla teşvik edilecek. Üniversitelerde olanlar dahil bütün sağlık çalışanlarının sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine aktarılarak maaşa eklendi"

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