Gündem Bakan Koca Boluda içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98e ulaştı
POLİTİKA

Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98’e ulaştı

Sağlık Bakanı Koca, ''Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45’i yetişkin, 53’ü çocuk olmak üzere 98’e ulaştı. 14’ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı'' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Koca: Boluda içme suyundan etkilenenlerin sayısı 98’e ulaştı
Foto: AA.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısının 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştığını, şu ana dek can kaybı olmadığını bildirdi.

  • Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Çaydurt Yuva köyü bölgesinde içme suyundan etkilenenlerin sayısı 45'i yetişkin, 53'ü çocuk olmak üzere 98'e ulaştı. 14'ü yoğun bakımda olan 43 hastanın tedavisi devam ediyor. 17 hasta başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmiş durumdadır. Şu ana dek olayda can kaybı olmadı" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan zehirlenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı
GÜNDEM
Bakan Koca: Bolu'da içme suyundan zehirlenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da 20 çocuk zehirlendi: 8'i yoğun bakımda
GÜNDEM
Bolu'da 20 çocuk zehirlendi: 8'i yoğun bakımda
10 bin dolar değerinde

10 bin dolar değerinde

İstanbul'da çalınan 100 yıllık halı bulundu.
Ödeme süresi değişti

Ödeme süresi değişti

​Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor.
CHP heyeti Kılıçdaroğlu mitingi için plaja indi: Megafonlu çağrıya tatilcilerden tepki

Piyasaların merakla beklediği açıklama geldi.

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

İlçede 127 aileye geçim kaynağı oldu.

​Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından bomba gibi bir proje daha...

​Likya'nın dünyaya açılan kapısı: Herkes görmek için akın ediyor.

'Bugüne kadar hiç görülmemiş bir bolluk olacak.'

​Bakanlık harekete geçti: Ağustos ayında başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.