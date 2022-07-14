Bakan Koca: 'Doktorlar şiddeti hak ediyor' cümlesi suçun ta kendisi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemlerde doktorlar üzerinden yürütülen algı operasyonlarına her platformda yanıt vermeye devam ediyor. Koca, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir." dedi.

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