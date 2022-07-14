Gündem Bakan Koca Doktorlar şiddeti hak ediyor cümlesi suçun ta kendisi
POLİTİKA

Bakan Koca: 'Doktorlar şiddeti hak ediyor' cümlesi suçun ta kendisi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dönemlerde doktorlar üzerinden yürütülen algı operasyonlarına her platformda yanıt vermeye devam ediyor. Koca, "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Koca: Doktorlar şiddeti hak ediyor cümlesi suçun ta kendisi
Sağlık Bakanı Koca'dan "Doktorlar saygıyı hak ediyor" paylaşımı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların saygıyı hak ettiğini belirterek, "Biz saygımızı gösterelim." çağrısında bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, #DoktorumaSaygı etiketini kullanarak şunları kaydetti:

  • "Bir doktorun, 'Bu hasta da sancıları hak ediyor' dediği duyulmuş mu? 'Ama doktorlar da şiddeti hak ediyor' cümlesi, suçun, kıymet bilmezliğin ta kendisidir. Doktorlar saygıyı hak ediyor. Biz saygımızı gösterelim."

Bakan Koca'dan sahte hesap tepkisi: Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle
TEKNOLOJİ
Bakan Koca'dan sahte hesap tepkisi: Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle
Kararımı çoktan verdim

'Kararımı çoktan verdim'

​Trump, 2024 seçiminde aday olup olmayacağını açıkladı.
Denizde panik

Denizde panik

Tekne alabora oldu, yüzerek kurtuldular.
Yunan zulmünden korkup saklanan göçmen açlıktan öldü

'Evlat acısı olmasa 40 derece sıcaklıkta kimse bekleyebilir mi?'

​Sazlıbosna Barajı'nda endişelendiren görüntü.

İlk hacı kafilesi yurda döndü.

Denizdeki silahlar yerli namlularla keskinleşecek.

İki bin 300 liralık masrafına karşı 10 TL bırakılan sürücü şok geçirdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.