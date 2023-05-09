Bakan Koca duyurdu: Adana Devlet Hastanesi hizmete açıldı

Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi açıldı.
Bakan Koca, Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi’nin hizmete açıldığını belirtti.
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 200 yatak kapasiteli. 48 polikliniği, 5 ameliyathanesi var. Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 23. Koroner Yoğun Bakım, Yanık Ünitesi, Palyatif Servisi, Kemoterapi özellikli hizmetleri arasında. Hastane 39 bin metrekare kapalı alana sahip"
ifadelerine yer verdi.
#Adana Devlet Hastanesi
#Sağlık Bakanlığı
#Fahrettin Koca
3 saat önce