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Bakan Koca duyurdu: Adana Devlet Hastanesi hizmete açıldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi'nin hizmete açıldığını duyurdu. Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden hastanenin detaylarının anlatıldığı bir video yayınladı.

14:08 . 9/05/2023 Salı
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Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi açıldı.

Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi açıldı.

Bakan Koca, Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi’nin hizmete açıldığını belirtti.


Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi hizmete açıldı. 200 yatak kapasiteli. 48 polikliniği, 5 ameliyathanesi var. Yoğun bakıma ayrılan yatak sayısı 23. Koroner Yoğun Bakım, Yanık Ünitesi, Palyatif Servisi, Kemoterapi özellikli hizmetleri arasında. Hastane 39 bin metrekare kapalı alana sahip"
ifadelerine yer verdi.



#Adana Devlet Hastanesi
#Sağlık Bakanlığı
#Fahrettin Koca
3 saat önce
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