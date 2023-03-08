Bakan Koca duyurdu: Çapa ve Cerrahpaşa'nın geçici hizmet vereceği hastaneler belli oldu

Sağlık Bakanı Koca
Sağlık Bakanı Koca Hatay'ın Samandağ ilçesindeki sahra hastanesinde açıklamalarda bulundu.
Şebeke suyunun içme suyu olarak kullanılması riskli. İçilmemeli sadece temizlik için kullanılmalı. Salgın oluşturabilecek bilimsel veri söz konusu değil.
Köylerimize yaklaşık 9 bin ziyaret yapıldı.
26 sahra hastanesi bölgede faaliyet gösteriyor.
Çocuklara yüz yüze ve uzaktan psikolojik destek veriyoruz.
Çapa ve Cerrahpaşa ne olacak?
Bakan Koca, Cerrahpaşa Hastanesi'nin, Taksim ve Samatya'daki hastanelerde hizmet vereceğini söyledi. Koca, Çapa Tıp'ın binasının hızla yapılacağını da sözlerine ekledi. Bakan Koca, Çapa'nın Beylikdüzü ve Eyüp Hastanelerinde hizmet vereceğini bildirdi.
Hastaların terk edildiği iddiası
(Antakya'da depremzedelerin hasarlı hastanede unutulduğu iddiası) Bu ve benzeri iddialarla ilgili gerekli soruşturmalar hemen başlatılacak.