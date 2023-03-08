Bakan Koca duyurdu: Çapa ve Cerrahpaşa'nın geçici hizmet vereceği hastaneler belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Tıp Fakültesi için Hasdal’da bin 100 dönüm yer tahsis edildiğini belirterek, “Yeni dönemde Çapa, merkezde sadece poliklinik hizmeti verir hale gelecek. Hasdal’daki yer de 4 yılda bitirilecek. Bütün bölümleriyle tıp fakültesi içerisinde gereken ne varsa hepsi orada olacak” dedi