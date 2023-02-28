İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, "Yapılan değerlendirme neticesinde, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir" dedi. Prof. Dr. Aydın, üniversitelerin İç Hastalıkları Amfileri Binası`nda yaptığı basın açıklamasında, 6 Şubat`taki Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden sonra, beklenen İstanbul depremi nedeniyle üniversitelerindeki tüm binaların güvenlik seviyelerinin tekrar sorgulandığını belirtti.

Son depremlerden sonra betonarme bina stokunun değerlendirilmesi amacıyla Rektörlük tarafından geçen hafta başında üniversitenin İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden oluşan bir heyetin görevlendirildiğini, Cerrahpaşa Yerleşkesi`ndeki tüm yapıların değerlendirildiğini dile getiren Aydın, "Yapılan değerlendirme neticesinde, tüm dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran, toplam 17 ayrı binadan oluşan Monoblok binalar kompleksi ile Uğur Derman binası, yemekhane binası ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesine sahip bulunmadığı ve bu binaların risk taşıdığı tespit edilmiştir. Bu nedenle, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi`nin ana omurga yapısını oluşturan yaklaşık 105 bin metrekarelik kapalı alan hizmete devam edemeyecektir" diye konuştu.

İstanbul Cerrahpaşa

Cerrahpaşa’da hangi birimler boşaltılıdı?

Rektör Aydın, şu andan itibaren Acil ile Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Birimi haricinde sayacağı bazı birimlerin devre dışı kalacağını belirterek, "Dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durdurulmuştur" ifadelerini kullandı.

Cerrahpaşa’da hasta kabulleri ve ameliyatlar durdu mu?

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'da kapatılan bölümlerde tahliye ve hasta sevki başladı.

Üniversitenin inşaat fakültesi öğretim üyeleri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa yerleşkesindeki tüm yapıları inceledi. Değerlendirmeleri sonucunda, dahili ve cerrahi bilimleri içerisinde barındıran toplam 17 ayrı binadan oluşan monoblok binalar, yemekhane ve öğrenci yurt binalarının emniyetle hizmeti yerine getirecek güvenlik seviyesinde olmadığını, risk taşıdığını tespit edildi. Dün alınan kararla dahili ve cerrahi bölümlere ait toplam 800 hasta yatağı, 32 ameliyathane, yoğun bakım, kemik iliği ve diyaliz üniteleri, karaciğer ve böbrek nakil merkezi, ayaktan sağlık hizmeti veren 117 birim ve ünite, ileri düzey robotik cerrahi merkezi, endoskopi üniteleri, ileri düzey girişimsel ve tanısal görüntüleme üniteleri ile birlikte tüm erişkin ayaktan ve yatan hasta kabulü ve tüm ameliyatlar durduruldu.

Cerrahpaşa nereye taşınacak?

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydınn, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin eğitim ve sağlık hizmetinin kesintisiz devamı için gerek ulaşım gerekse koordinasyon açısından Cerrahpaşa Yerleşkesi yakınında bulunan, Yeşilköy’de Atatürk Havalimanı’na komşu Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesinin tamamının yapım amacına uygun şekilde geçici süreyle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi`nin kullanımına verilmesi konusunda görüşmeler yapıldığını söyledi.



