Gündem Bakan Koca Patlamada yaralanan 81 kişiden 55i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu
POLİTİKA

Bakan Koca: Patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu

Bakan Koca, ''İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5’i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki iki hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor'' açıklamasında bulundu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Koca: Patlamada yaralanan 81 kişiden 55’i tedavileri tamamlanarak taburcu oldu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'nin taburcu olduğunu, tedavisi süren 26 kişiden 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

  • Bakan Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından patlamada yaralananların sağlık durumlarına ilişkin açıklama yaptı. Koca, "İstiklal Caddesi'ndeki patlamada yaralanan 81 kişiden 55'i, tedavileri tamamlanarak taburcu oldu. 5'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 hastamızın tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımdaki 2 hastamızın durumu maalesef ciddiyetini koruyor" dedi.

İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yakalanma anı kamerada
GÜNDEM
İstiklal Caddesi'ni kana bulayan teröristin yakalanma anı kamerada

Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Beyoğlu patlamasında bombayı bırakan kişi gözaltına alındı
76 yaşında baltalı katil oldu

76 yaşında 'baltalı katil' oldu

​Yengesini öldürdü, olayı gören ağabeyi kalp krizi geçirdi.
Sokak ortasında korkunç olay

Sokak ortasında korkunç olay

​Husumetliler 10 yaşındaki çocuğu silahla başından vurdu.
İstiklal Caddesindeki ağaçlar kaldırılıyor

​Cadde Türk bayraklarıyla donatıldı.

CIA Direktörü Burns Ankara'da Rus mevkidaşıyla bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.