Bakan Koca: Randevusuna gelen sayısı önemli oranda arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Daha öncelikli bir gündemimiz yok'
Vatandaşların sağlık hizmeti talebini karşılamanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Koca, "Amacımız, sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.