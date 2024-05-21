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Bakan Koca: Randevusuna gelen sayısı önemli oranda arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Koca, 13 Mayıs'ta Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) başlayan 'Onaylı Randevu' uygulamasına ilişkin, "Şu ana kadar bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda, sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim" dedi.

12:05 - 21/05/2024 Salı
Güncelleme: 12:12 - 21/05/2024 Salı
DHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Koca, 13 Mayıs'ta başlayan 'Onaylı Randevu' uygulamasına ilişkin,
"Şu ana kadar bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda, sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim. Koordinasyon kurulu toplantımızda değerlendirme yapacağız. Biliyorsunuz bir aylık sonuçları da gelecek ay açıklayacağız. Bütün medyaya açık bir şekilde değerlendirme sonuçlarını açıklamış olacağız. Buradaki esas gündemimiz, vatandaşımızı daha hızlı sağlık hizmetine eriştirmek. Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz. Vatandaşın sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceğiz. Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz; ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz"
dedi.

'Daha öncelikli bir gündemimiz yok'

Vatandaşların sağlık hizmeti talebini karşılamanın öncelikleri olduğunu vurgulayan Koca, "Amacımız, sağlık hizmeti talebi olan vatandaşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.



#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanı
#Kabine
#Onaylı Randevu
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