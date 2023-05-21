Bakan Koca: Söz verdiğimiz gün dolmadan hizmet vereceğiz

"Bugün de buradayız, yarın da burada olacağız. Konu ne olursa olsun, amacı derde deva olmak değil, amacı derdi devasız göstermek olanlar var. Çünkü zora gelemiyorlar, olay yerini kolay terk ediyorlar. Biliyorsunuz 6 Şubat sonrasındaki sağlık hizmetlerine yönelik bazı ithamlarla karşılaştık, hepsi de mesnetsizdi. Biliyorsunuz, Defne Devlet Hastanesinin yapımına alelade sebeplere binaen zarar verecek çok sözler sarf edildi. O karalama hadisesinin görüleceği mahkeme afet şehri, bu Hatay'dır ve bu davaya bakacak hakim sizsiniz. Kardeşlerim, biliyorsunuz deprem felaketini takip eden saatlerde buradaydık. Sağlık hizmetleri için ekipçe büyük gayret gösterdik. Geriye dönüp baktığımızda gerçekten takdire şayan bir organizasyon var. 55 bin yaralımızı kara, hava ve deniz ambulanslarıyla afet bölgesinden tahliye ettik. Sadece Hatay'ımızdan, Adana'ya yaklaşık 8 bin, Mersin'e ise 7 bin yaralı naklettik. Yıkılan, kullanılamaz hale gelen sağlık tesislerimize karşılık derhal sahra hastanelerini kurduk. Ameliyathane dahil tüm sağlık altyapısıyla bunları hızla hizmete açtık. Sağlık hizmetinde kendinizi güvende hissetmeniz için tüm imkanları kullandık."