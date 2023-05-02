Bakan Koca duyurdu: İnşasına bugün başlanıldı

Adayların seçim çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Bu süreçte ise AK Parti cephesinde, uzun süredir planlanan projeler hayata geçiriliyor.

Sağlıkta çıtayı yukarı çeken hastaneler, Türkiye'nin dört bir yanına inşa ediliyor. Tamamlanan hastanelerde ise memnuniyetler artıyor.