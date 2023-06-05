|
Gündem

Bakan Koca yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde Sağlık Bakanı olarak görevine devam eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni dönemin ilk mesai gününde alkışlarla karşılandı.

16:43 . 5/06/2023 Pazartesi
IHA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin yeni kabinesinin açıklanmasının ardından hafta sonu başlayan devir teslim törenleri bakanlıklarda devam ediyor.

Kabinenin değişmeyen ismi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da yeni dönemin ilk mesai gününde bakanlık girişinde çok sayıda çalışan tarafından alkışlarla karşılandı.

Bakan Koca, tebrikleri kabul ederken fotoğraf çekilmek isteyenleri de geri çevirmedi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Koca, "Görevimizde yeni döneme başladık. Koruyucu sağlık hizmetleri, dün olduğu gibi bugün de önceliğimiz. İnsanımıza günden güne daha da nitelikli hizmetler vereceğiz. Ve hastalarımız iyileştikçe hepimiz daha iyi hissedeceğiz. Tüm çabamız iyilikler için" dedi.


#Fahrettin Koca
#Sağlık Bakanlığı
#Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Havale ve EFT saatleri: Tüm bankalarda EFT ve havale saat kaça kadar?