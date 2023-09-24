Bakan Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı: İhmal etmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını bildirdi.
Uygulamadan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar aşılardan ücretsiz yararlanabilir.
'Lütfen ihmal etmeyin'
'Lütfen ihmal etmeyin'
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattık. 65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim"
ifadelerine yer verdi.
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8 dakika önce