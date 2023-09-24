Bakan Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı: İhmal etmeyin

Türk cerrahlarca göğüs kafesi açılmadan kapalı yöntemle 3 ayrı hastaya canlı yayında yapılan kalp ameliyatı, yurt dışı ve yurt içinden gelen 200 hekim tarafından canlı izlendi. Sağlık Bakanı Koca, "Robotik cerrahi alanındaki çalışmalarıyla cerrahlarımız dünyaya farklarını gösteriyor. Bazı kalp ameliyatlarını pek çok ülkenin hekimleri izliyor. Hocalarımız, ilgili cerrahlarımıza, yurt dışından gelen kalp damar cerrahlarına canlı yayında teknik hünerlerini görme fırsatı tanıyarak eğitim veriyor. İzleyenleri, izlerinden gidenleri çok olsun" dedi.