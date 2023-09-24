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Bakan Koca'dan 'grip aşısı' uyarısı: İhmal etmeyin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını duyurdu. Koca, "65 yaş ve üzeri ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim" diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Pınar Görgü
11:44 . 24/09/2023 Pazar
Yeni Şafak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattıklarını bildirdi.


Uygulamadan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlar aşılardan ücretsiz yararlanabilir.


'Lütfen ihmal etmeyin'

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Yılın bu dönemlerinde sık rastlanan grip salgınlarının etkilerini azaltmak, hastalığın hafif geçirilmesini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla 2023 yılı grip aşısı uygulamasını 15 Eylül itibarıyla başlattık. 65 yaş üzeri büyüklerle sağlık koşulları açısından risk grubuna girenler, kronik hastalığı olanlar grip aşılarını ücretsiz olabilir. Lütfen ihmal etmeyelim"
ifadelerine yer verdi.




#Sağlık Bakanlığı
#grip
#grip aşısı
#Fahrettin Koca
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