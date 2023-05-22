Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: İnsanlık ve merhamette öndeyiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün hizmete açılacak Hatay Defne Devlet Hastanesi ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "60 günde tamamlanacak" diyerek söz verdiği hastane ile ilgili müjde veren Bakan Koca, "'Bu arada aramızda kalsın' Defne Devlet Hastanemizi açıyoruz." diyerek İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 14 Mayıs seçimleriyle ilgili Mansur Yavaş'a "Bu arada aramızda kalsın başkanım kazanıyoruz." sözlerine gönderme yaptı.