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Bakan Koca'dan Kılıçdaroğlu'na gönderme: İnsanlık ve merhamette öndeyiz

Sağlık Bakanlığınca depremin bölgesinde iki ay gibi kısa bir sürede açılan Hatay Defne Devlet Hastanesi bugün hasta kabulüne başlıyor. CHP Genel Başkanı ve Yedili koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs gecesi sosyal medya hesabından yaptığı "Öndeyiz" paylaşımına göndermede bulunan Bakan Koca, Defne Hastanesine ilişkin "İnsanlık ve merhamette öndeyiz" ifadelerini kullandı.

09:47 . 22/05/2023 Pazartesi
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Hatay Defne Devlet Hastanesi

Hatay Defne Devlet Hastanesi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapımına başlanan Hatay Defne Devlet Hastanesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın katılımı ile açıldı.


Hatay’ın Defne ilçesinde bulunan, 24 Mart tarihinde temeli atılan hastane Pazartesi günü hasta kabulüne başlayacak. 300 yatak kapasiteli hastanede 11 ameliyathane, 51 yoğun bakım yatağı, MR, tomografi, ultrason ve diğer görüntüleme cihazları ve 36 poliklinik bulunuyor. Hastanede görev yapacak sağlık personeli sayısı ise bin 44.


“İnsanlık ve merhamette ‘öndeyiz’”

Bakan Koca sosyal medya hesabından “Güzel olmuş mu?” ifadelerini kullanarak hastanenin tanıtım videosunu yayımladı. Bakan Koca, “İnsanlık ve merhamette ‘öndeyiz’” ifadelerini kullanarak açılıştan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve sağlık personeli ile birlikte oldukları fotoğrafı paylaştı.







#Sağlık Bakanlığı
#Fahrettin Koca
#Defne Hastanesi
#Hatay
#Kahramanmaraş
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