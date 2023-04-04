Bakan Kurum: 13 bin 400 köy evinin inşasına başlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu 11 ili kapsayan afet bölgesinde 70 bin konutun yapım süreci sürüyor.

143 bin köy evi için de inşa çalışmaları başlatıldı. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle; ilk etapta 653 köyde 13 bin 400 köy evi inşa edilecek. Köy evleri farklı ihtiyaçlara göre; 5 farklı tip olarak tek katlı, verandalı, yöresel mimari ve yaşam koşulları göz önüne alınarak tasarlandı.