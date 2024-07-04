Bakan Kurum: 2053 net sıfır emisyon hedeflerimiz için gece gündüz çalışacağız

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum, görevi Mehmet Özhaseki’den devraldı. Mehmet Özhaseki, "Şerefli bir görevi ifa etmeye çalıştım. Bilgim birikimim çabam ne kadarsa hepsini vermeye çalıştım. Giderken başınızın dik olması çok önemli" dedi. Murat Kurum ise "11 ilimizde afetten etkilenen kardeşlerimize evlerini bir an önce teslim etme arzusu isteği ile tüm ekibimizle sayın Bakanımızdan devir aldığımız görevi inşallah layıkıyla yapıp vatandaşlarımıza aziz milletimize sözlerimizi tutmaya gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.