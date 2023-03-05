Bakan Kurum: 227 bin 27 bina yıkık ya da ağır hasarlı

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;





Konteyner kentlerin kurulumu AFAD'ımız koordinasyonunda yürütüyoruz. Kalıcı barınma alanları yapılana kadar konteyner kentlerin kurulumunu yapmaya devam ediyoruz.





Bu yapılarda da vatandaşlarımızın ne ihtiyacı varsa içinde barındıracak şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. 7 bini aşkın hasar tespit personelimizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.





5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapılmıştır. 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan 227 bin 27 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık.





Kahramanmaraş'ta ise 123 bin 306 bağımsız bölümden oluşan 48 bin 873 binanın acil yıkılacak, yıkık veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.





Yeni afet konutlarının Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında gerek yerinde yapacağımız doğru zeminde şehrin büyüme öngörüsü ile sanayisi ile rezerv alanlarda inşaat sürecini yürütüyoruz.





11 ilde eş zamanlı yapım seferberliğimizi yürütüyoruz. Her gün ihalelerimizi sözleşmelerimizi yaparak inşaat çalışmalarını başlatıyoruz.





Çalışmaları tamamlanan yerlerde inşaat süreçlerini başlatmak suretiyle sözleşmelerimizi imzalıyoruz.





Kahramanmaraş'ta da 88 bin 500 konut ve 18 bin 874 köy konutunun inşasını gerçekleştirmiş olacağız. 21 Şubat'ta ilk sözleşmelerimizi yaptığımızı duyurmuştuk.





Gaziantep'te bugüne kadar 4 bin 442 konut ve 400 köy evi, Adıyaman'da 854 konut ve 252 köy evi, Kilis'te 264, Hatay'da 296, Kahramanmaraş'ta 4 bin 590, Şanlıurfa'da 300, Malatya'da 2 bin 420 ve yine Osmaniye'de konutlarımız olmak üzere 13 bin 866 konutumuzun yapımına başlatmıştık.





Yarın da Kahramanmaraş Afşin'de 588,Yeşilyurt'ta bin 542 olmak üzere 2 bin 130 konutumuzun daha sözleşmelerini yapacağız ve 21 Şubat'tan 6 Mart'a kadar geçen süreçte yaklaşık 21 bin konutumuzun hem afet konutlarımızın hem sosyal konutlarımızın yapımını başlatmış olacağız.

Ayrıntılar geliyor...



