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Gündem

Bakan Kurum: 405 bin afet konutu yapılacak zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda konuşma yaptı. Bakan Kurum açıklamasında, "Yeni yapılacak yerlerdeki afet riskini tespit ediyor ve yıkılan alanlarda morfolojik, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik ve arazi kullanımı noktasında mikro bölgeleme incelemesini yapıyoruz.405 bin afet konutu yapılacak. Yapılacak konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. 21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık" dedi.

21:31 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başlıkları;

Binaların yoğun olarak yıkıldığı yerlerin eski yerleşim alanları olduğunu tespit ettik. Tasarım ve işçilikteki hatalar da yıkıma neden oldu. Bugüne kadar 7 bini aşkın personelimizle yapmış olduğumuz hasar tespit çalışmalarında toplam tespit sayımız 1 milyon 582 bin. Bu çerçevede 4 milyon 859 bin bağımsız bölüm incelendi ve bu bağımsız bölgelerden 214 bin 577 tanesinin acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık ki bu da 608 bin bağımsız bölüme tekabul ediyor.


Yine baktığımızda tescilli yapılarımızın, tarihimizin de bu manada zarar gördüğünü, bazı tarihi eserlerimizin de yıkıldığını görmekteyiz. Bu bağlamda Hatay ve Adıyaman'da ki Ulu Cami'miz, Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi, Darb-ı Sak Kalesi, Gaziantep Kalesi gibi birçok tarihi eserimizin de yıkıldığını görüyoruz. Bu tarihi eserlerle ilgili de Kültür Bakanlığımız sahada çalışmalarını yapıyorlar ve tarihi eserlerin restorasyon çalışmalarını sürdürüyorlar. Yıkılan binaların %96,69'nun da 1999 öncesi yapılan yapılar olduğunu görüyoruz. 2002 yılında yaptığımız yeni yönetmeliğe göre yıkılan binaların sadece %3,3'nün yıkıldığını görüyoruz.


Yeni yapılacak yerlerdeki afet riskini tespit ediyor ve yıkılan alanlarda morfolojik, jeolojik, jeofizik, hidrojeolojik ve arazi kullanımı noktasında mikro bölgeleme incelemesini yapıyoruz.405 bin afet konutu yapılacak. Yapılacak konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek. 21 bin konut için sözleşmelerimizi yaptık.


Son 1 yıl içerisinde ülkemize 2 milyon yeni sağlam konut kazandırmış olacağız. 2035'e kadar tüm Türkiye'de dönüşüme girmemiş alan kalmasın istiyoruz.


39 ilçede çalışmalar sürüyor


Olası Marmara depremine karşı 39 ilçemizin hemen hemen hepsinde kentsel dönüşüm çalışmaları sürmektedir. Esenler'de tüm dünyaya örnek olacak kentsel dönüşüm projesi yürütüyoruz. 2 bin 140 konutun teslimlerini gerçekleştirdik. Fikirtepe'de 12 bin konutun kentsel dönüşümü başlatılmıştır.


İstanbul'da güçlendirme yapılan bina sayısı sorulan İmamoğlu lafı dolandırdı
İstanbul'da güçlendirme yapılan bina sayısı sorulan İmamoğlu lafı dolandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, HaberTürk canlı yayınında deprem hazırlıklarıyla ilgili konuştu. İstanbul'da güçlendirme yapılan bina sayısı ve hasar tespit edilen binalarla ilgili bir planın olup olmadığı sorulan İmamoğlu, bu soruya net bir yanıt veremedi. Lafı dolandıran İmamoğlu, "Şöyle bir kere İstanbul'da güçlendirme yapılacak binalarla ilgili bir yolculuğa çıkıyoruz. Bunun tek merkezi biziz, yeni bir şey icat etmiş değiliz. Halihazırda İstanbul'da zaten güçlendirme yapılıyor ama bunu seferberliğe dönüştürmek istiyoruz. Biz bir güvence merkezi olmak istiyoruz. Bütün şehircilik ekibimize KİPTAŞ odağı üzerinden güçlendirme birimi kuralım dedik. Bu birim başvuruları alsın, güçlendirip, güçlendirilemeyeceğini belirtsin. Ehliyetli ekiplerle irtibata geçiyoruz. Bu işin hammaddesini üretenlerle görüşüyoruz, ben bile görüşüyorum. 250-300 bin lira arası daire başı maliyetten bahsediliyor." ifadelerini kullandı.

#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
#Türkiye
#Deprem
2 saat önce
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Bakan Kurum: 405 bin afet konutu yapılacak zemin artı 3-4 katı geçmeyecek.
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