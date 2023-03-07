Bakan Kurum açıkladı: 11 ilde 309 bin konutun yapım süreci başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Malatya Afet Koordinasyon Merkezinde depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum'un açıklamaları;

"Devletimiz tüm imkanlarını deprem bölgesine sevk etmiş son ana kadar aynı anlayışla çalışacaktır. Biz ilk andan itibaren yaşadığımız acıları dindirebilmenin, vatandaşlarımıza yardım edebilmenin gayreti içerisindeyiz. Deprem bölgesini ihya edene kadar burada olacağız.

Malatya’mızın inşa sürecine ilişkin istişarede bulunmak üzere burada 4 saat sivil toplum örgütlerimizle, kanaat önderlerimizle, vatandaşlarımızla istişarelerde bulunduk. Onların taleplerini dinledik. Malatya’da yeni yerleşim yerlerine ilişkin, ticari alanlarına ilişkin onların fikirlerini dinledik.

Malatya’mız ilk depremden sonra vatandaşlarımızın dışarı çıkması sebebiyle vefatın az olduğu yoğun yıkım yaşandığı illerden bir tanesi. Kahramanmaraş merkezli depremde en yoğun hasar gören illerden bir tanesi. Seferberlik anlayışımızla çalışmalarımızı aralıksız devam ettiriyor. 85 milyon vatandaşımız bir ve beraber olacağız ve inşallah bu zorlu süreci atlatacağız.

TOKİ’mizle, Emlak Konut’umuzla, AFAD’ımızın koordinasyonunda çadır kent kurulumlarında geçici barınma için çelik yapılar, konteynerler, geçici barınma alanlarının inşa sürecini yürütüyoruz. Malatya’mızda konteyner kent uygulamamız devam ediyor. Sıcak sularımız akacak, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları projeler içerisinde yer alacak.

232 bin bina yıkık ya da ağır hasarlı

Doğanşehir’de orta, az hasarlı binalara ekiplerimiz bakmaya başladı. Depremden etkilenen illerimizde Gaziantep, Kahramanmaraş, Adıyaman, Osmaniye ve Kilis’te hasar tespit çalışmalarını tamamlamış durumdayız. 5 milyon 117 bin bağımsız bölünden oluşan 1 milyon 712 binada inceleme yaptık. 651 bin 416 bağımsız bölüm olan 232 bin 632 binanın da yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık.

Malatya’da 32195 binayı yıkı ve acil yıkılacak, ağır hasarlı olarak tespit ettik.

Yeni konutlar için sözleşme imzalanıyor

Sahada yapılacak tüm işleri sayın Cumhurbaşkanımızın da AFAD’ın koordine ettiği, gösterebileceği en hızlı aksiyonu göstermeye, en hızlı refleksi alarak depremzede kardeşlerimizin sıcak yuvalara kavuşması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Malatya’mızda 66 bin 200 konut 21 bin 549 köy evi inşa edeceğiz.

Bilim insanlarımızın ışığında hocalarımızla birlikte yerel yönetimlerimizle birlikte en doğru yerin tespitini yapıyor inşa sürecini başlatıyoruz. 21 Şubat’ta başlattığımız ihale Gaziantep’te 7890, Adıyaman’da 11611 konut, Kilis’te 645, Hatay’da 1667, Kahramanmaraş'ta 5630, Malatya’da 2420, Adana’da 590, 21 bin 62 konutumuzun yapımına başlamış olduk.

Bugün Adıyaman’da 431, Gaziantep İslahiye’de 427, Nuradağı’nda 479, Türkoğlu’nda 525 konut ve toplamda 2468 konutumuzun sözleşmelerini imzalıyoruz.

Yarın Malatya Battalgazi’de 681 konut, 9 Mart’ta 676 konumuzun ihalelerini yapacağız. 9 Mart’a kadar toplamda 27 bin 849 konutumuzun yapımını başlatmış olacağız.

309 bin konutun yapım süreci başlıyor

2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında 244 bin 343 konutumuzu yine 50 bin civarında köy konutumuzu da eklediğimizde 309 bin konutumuzun yapım sürecini başlatmış olacağız.

Malatya’mız tarihin en eski çağlarından bu yana insanlığa ev sahipliği yapan bir şehrimiz, Anadolu’yu mezopotamya’ya Asya’ya bağlayan kadim bir şehrimiz. Bölgeye hizmet eden sanayisi ile güçlü bir şehrimiz. Biz bu anlayışla Malatya’mıza bakıyoruz.

Şehrin tüm dinamikleri ile birlikte hocalarımızın, üniversitelerimizin dahil olduğu tasarım sürecini başlattık. Rezerv alanlarda, fay hattına olan mesafesini dikkate almak suretiyle inşa sürecini yürütüyor olacağız. Malatya’mız özellikle Doğanşehir’imiz depremden zarar gördü. Bir seferberlik ruhuyla devletimiz el ele, Malatyalı kardeşlerimiz acısını yüreğinde saklıyorlar.

Tüm Türkiye’ye ne kadar büyük bir aile olduğumuzu göstermiş olduk. Malatyalı kardeşlerimizle beraberdik ve bundan tam 3.5 yıl önce de yine karanlık bir gecede biz Malatya’daydık. İlgili tüm kurumlarımız deprem bölgesine geldik. 3.5 yıl önce de büyük acılar yaşadık. O gün de tüm imkanlarımızla hareket ettik ve aklımızla, ruhumuzla, gönlümüzle Malatyalı kardeşlerimizin yanındaydık.

Deprem konutlarımızı 1 yıl içerisinde bitireceğiz, teslimlerini yapacağız dedik. Elazığ’da Malatya’da, İzmir’de nasıl hareket ettiysek, afetlerde yangında nasıl hareket ettiysek burada da aynı anlayışla hareket edeceğiz.

Burada ve diğer illerimizde hayat normale dönene kadar her alanda devlet vatandaşımızın yanında olacak. Hep birlikte inşa sürecini yöneteceğiz.

Deprem konutlarımızı 1 yıl içerisinde bitireceğiz, teslimlerini yapacağız dedik. Elazığ’da Malatya’da, İzmir’de nasıl hareket ettiysek, afetlerde yangında nasıl hareket ettiysek burada da aynı anlayışla hareket edeceğiz.

Burada ve diğer illerimizde hayat normale dönene kadar her alanda devlet vatandaşımızın yanında olacak. Hep birlikte inşa sürecini yöneteceğiz."







