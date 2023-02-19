Bakan Kurum açıkladı: 118 bin bina acil yıkılacak

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki konutları bir an önce yapmak için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, "Tüm etütleri yaparak yeni konutları hassasiyetle yapacağız" dedi. Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını bildirdi.