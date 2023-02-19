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Bakan Kurum açıkladı: 118 bin bina acil yıkılacak

Gaziantep AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri açıkladı. Bakan Kurum, "3 milyon 520 bin bağımsız bölümün incelemesi tamamlanmıştır. 927 bin binadan, 118 binada yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
22:41 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki konutları bir an önce yapmak için çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bakan Kurum, "Tüm etütleri yaparak yeni konutları hassasiyetle yapacağız" dedi. Kurum, deprem bölgesinde yeni konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyeceğini, yöresel kültürel ihtiyaçlara göre, ovalardan dağlara doğru sağlam zeminlerde yapılacağını bildirdi.

'927 bin binadan 118 bini acil yıkılacak'

Hasar tespit çalışmalarında son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Kurum, "11 ilimizde hasar tespit çalışmalarını yürüyoruz. 3 milyon 520 bin bağımsız bölümün incelemesi tamamlanmıştır.
927 bin binadan, 118 binada yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık. Gaziantep'te de 16 bin binanın acil yıkılacak bina olduğunu tespitini yaptık
." şeklinde konuştu.








#Bakan Murat Kurum
#Hasar Tespit Çalışmaları
#Deprem
#Gaziantep
#Yıkılacak bina sayısı
40 dakika önce
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Bakan Kurum açıkladı: 118 bin bina acil yıkılacak
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