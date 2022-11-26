Gündem Bakan Kurum açıkladı Düzcedeki depremde ağır hasar alan 181 yapı yıkılacak
POLİTİKA

Bakan Kurum açıkladı: Düzce'deki depremde ağır hasar alan 181 yapı yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce'deki deprem sonrası 181 yapının ağır hasarlı olduğunu belirlediklerini, bunları yıkarak güvenli konutlar inşa edeceklerini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Bakan Kurum açıkladı: Düzcedeki depremde ağır hasar alan 181 yapı yıkılacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan incelemelerde 181 yapının ağır hasarlı olduğunu belirlediklerini açıkladı.

"Hepsini hızla yıkacağız"

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da yapımı tamamlanan Millet Bahçesinde de incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’da 8,5 milyar liraya varan yatırımların açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Konya’da açılışı yapılacak projeler arasında yer alan Konya Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Mevlana Meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konyalı vatandaşlarla bir araya geleceğini aktaran Bakan Murat Kurum, “Konya’mız için çok özel bir gün. Hepimiz heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. İnşallah 13.30’da Cumhurbaşkanımız Konyalı hemşehrilerimizle bir araya gelecek ve Konya’nın hem merkezinde, hem de ilçelerinde 8,5 milyar liraya varan yatırımlarımızın açılışlarını gerçekleştirecekler” dedi.

“Başladığımız projeleri artık bitiriyoruz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz”

Projelerin tamamlandığını ifade eden Bakan Kurum, “Tabii projelerimiz artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Bundan 4 sene önce başladığımız projeleri artık bitiriyoruz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Daha önce burası Konyaspor’umuzun hatıralarının canlandığı stadyumdu. Burayı Konya’ya ve tüm bölgeye hizmet edecek bir millet bahçesi yapacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun millet bahçemiz tamamlandı, toplamda 108 bin metrekarelik alanda camisiyle, kıraathanesiyle, kütüphanesiyle, restorantı, kafesi, yürüyüş yollarıyla, spor oyun alanlarıyla burada gençlerimiz, 7’den 70’e tüm Konyalı kardeşlerimiz bir araya gelecekler. Mutluyuz, heyecanlıyız tüm Konyalı hemşerilerimizi 13.30’da Mevlana Meydanına bekliyoruz. Konya’nın vefası nasıl olurmuş, tüm cihana inşallah göstereceğiz. Rekor düzeyde bir katılımla Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız ve Konya’nın vefasını, saygısını, hürmetini tüm cihana ve tüm Türkiye inşallah göstereceğiz” diye konuştu.

Düzce Gölkaya'da 5.9 büyüklüğünde deprem: 23 yıl sonra aynı korku
GÜNDEM
Düzce Gölkaya'da 5.9 büyüklüğünde deprem: 23 yıl sonra aynı korku

Düzce Gölyaka'da yeni bir deprem meydana geldi
ÖZGÜN
Düzce Gölyaka'da yeni bir deprem meydana geldi
Fark ikiye çıktı

Fark ikiye çıktı

Dünya Kupası C grubunda Arjantin ile Meksika karşılaşıyor.
AK Partili Dağdan altılı masaya gönderme: Ne kaptanı ne rotası belli

AK Partili Dağ'dan altılı masaya gönderme: Ne kaptanı ne rotası belli
201 milyon dolarlık gelir

201 milyon dolarlık gelir

​Sektörün yüzü gülüyor: İhracatı yüzde 50 arttı.

​Pençe Kilit Operasyonu'nda şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar.

​Diyarbakır'da ayrı yaşadığı eşi dehşeti yaşattı.
Son 16'ya yükselen ilk takım

Son 16'ya yükselen ilk takım

​Fransa, Danimarka'yı Mbappe'nin golleriyle mağlup etti.
Dünya Kupası'na veda etmiş olabilir

Dünya Kupası'na veda etmiş olabilir

​Neymar ayağının son halini paylaştı

​Milli Eğitim Bakanı Özer duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.