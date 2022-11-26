Bakan Kurum açıkladı: Düzce'deki depremde ağır hasar alan 181 yapı yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Gölyaka'daki 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası yapılan incelemelerde 181 yapının ağır hasarlı olduğunu belirlediklerini açıkladı.

"Hepsini hızla yıkacağız"

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 13 bin 185 binada 39 bin 822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı. Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’da yapımı tamamlanan Millet Bahçesinde de incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konya’da 8,5 milyar liraya varan yatırımların açılışını gerçekleştireceğini söyledi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve beraberindeki heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Konya’da açılışı yapılacak projeler arasında yer alan Konya Millet Bahçesinde incelemelerde bulundu. Mevlana Meydanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Konyalı vatandaşlarla bir araya geleceğini aktaran Bakan Murat Kurum, “Konya’mız için çok özel bir gün. Hepimiz heyecanla Cumhurbaşkanımızı bekliyoruz. İnşallah 13.30’da Cumhurbaşkanımız Konyalı hemşehrilerimizle bir araya gelecek ve Konya’nın hem merkezinde, hem de ilçelerinde 8,5 milyar liraya varan yatırımlarımızın açılışlarını gerçekleştirecekler” dedi.

“Başladığımız projeleri artık bitiriyoruz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz”

Projelerin tamamlandığını ifade eden Bakan Kurum, “Tabii projelerimiz artık gün yüzüne çıkmaya başladı. Bundan 4 sene önce başladığımız projeleri artık bitiriyoruz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Daha önce burası Konyaspor’umuzun hatıralarının canlandığı stadyumdu. Burayı Konya’ya ve tüm bölgeye hizmet edecek bir millet bahçesi yapacağımızın sözünü vermiştik. Hamdolsun millet bahçemiz tamamlandı, toplamda 108 bin metrekarelik alanda camisiyle, kıraathanesiyle, kütüphanesiyle, restorantı, kafesi, yürüyüş yollarıyla, spor oyun alanlarıyla burada gençlerimiz, 7’den 70’e tüm Konyalı kardeşlerimiz bir araya gelecekler. Mutluyuz, heyecanlıyız tüm Konyalı hemşerilerimizi 13.30’da Mevlana Meydanına bekliyoruz. Konya’nın vefası nasıl olurmuş, tüm cihana inşallah göstereceğiz. Rekor düzeyde bir katılımla Cumhurbaşkanımızı karşılayacağız ve Konya’nın vefasını, saygısını, hürmetini tüm cihana ve tüm Türkiye inşallah göstereceğiz” diye konuştu.

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Düzce’de 300 ekibimizle hasar tespit çalışmalarımız sürüyor.



13.185 binada 39.822 bağımsız bölümü inceledik. 181 yapımız ağır hasarlı!

Hepsini hızla yıkacağız. Yerlerine çok daha güvenli ve sağlıklı konutlarımızı inşa edip en kısa sürede vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. — Murat KURUM (@murat_kurum) November 26, 2022

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