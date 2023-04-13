Bakan Kurum: Asrın felaketinden 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık

Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Toplu Konu İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan kalıcı konutların hızla yükseldiğini anlatan bir video yayımladı.

Videoda, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 3 bin 421 adet konutun ihale edildiği ve bu konutlardan 2 bin 306’sının yapımına hızlı bir şekilde başlanıldığı anlatıldı. İlçede 17 bloktan ve 399 daireden oluşan projelerin zemin artı 4 katlı ilk bloğunda tünel kalıp çalışması kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlandı. Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanıyor. Diğer bloklardaki temel ve uygulama işlemleri aralıksız devam ediyor.