|
Reklam
Reklam
Gündem

Bakan Kurum: Asrın felaketinden 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşa edilen deprem konutlarının hızla yükseldiğini anlatan bir video paylaştı. Bakan Kurum, mesajında, ”Asrın felaketinden, 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık.46. günde ilk temelleri attık. 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afet konutlarımız hızla yükseliyor” dedi.

12:06 . 13/04/2023 Perşembe
Diğer
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan depremlerin ardından 11 ilde meydana gelen yıkımların yaralarını sarmak için geçici yaşam alanlarının kurulumuna ve eş zamanlı olarak da kalıcı konutların yapımına hız kesmeden devam ediyor.

Bakan Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki Toplu Konu İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan kalıcı konutların hızla yükseldiğini anlatan bir video yayımladı.
Videoda, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 3 bin 421 adet konutun ihale edildiği ve bu konutlardan 2 bin 306’sının yapımına hızlı bir şekilde başlanıldığı anlatıldı. İlçede 17 bloktan ve 399 daireden oluşan projelerin zemin artı 4 katlı ilk bloğunda tünel kalıp çalışması kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlandı. Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanıyor. Diğer bloklardaki temel ve uygulama işlemleri aralıksız devam ediyor.


#Murat Kurum
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Gaziantep
#İslahiye
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.