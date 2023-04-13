Bakan Kurum: Gaziantep'te 46 günde ilk temelleri attık 365 günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kötü zihniyetli insanlar tarafından algı oluşturulduğunu söyleyen depremzedeye, "Şimdi onlara girmeye gerek yok. Biz beraberliğimizi koruyup bu afetin üstesinden geleceğiz" dedi. Sosyal medyada bahsedilenin aksine devletin bölgede olduğunu belirtip Bakan Kurum'a teşekkür eden depremzede, "Biz sizden memnunuz, yalnız İstanbul'dan İzmir'den akrabalar arayıp diyorlar ki 'orada hiçbir şey yokmuş.' Ben de ekmeklerin suların resmini çekip onlara gönderdim" diye konuştu.