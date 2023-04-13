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Bakan Kurum: Gaziantep'te 46 günde ilk temelleri attık 365 günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde inşa edilen deprem konutlarının hızla yükseldiğini anlatan bir video paylaştı. Bakan Kurum, mesajında, ”Asrın felaketinden, 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde ilk temelleri attık. 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afet konutlarımız hızla yükseliyor” dedi.

12:06 . 13/04/2023 Perşembe
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki kalıcı afet konutlarının hızla yükseldiğini ve bir yıl sonra vatandaşlara teslim edeceklerini ifade etti.


Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep İslahiye'deki kalıcı afet konutlarının inşasına ilişkin paylaşımda bulundu.


"Asrın felaketinden, 15 gün sonra ilk sözleşmeleri imzaladık. 46. günde ilk temelleri attık. İnşallah 365. günde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Afet konutlarımız hızla yükseliyor." ifadelerini kullanan Kurum, ayrıca yapım sürecine başlanan konutların videosunu da paylaştı.



Konutlar yöresel mimariye ve dokuya uygun olarak inşa ediliyorBakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 11 ilde yeni şehirler kurulurken, yatay mimariye önem veriliyor ve zemin artı 4 katı geçmeyecek şekilde konutların yapımı hedefleniyor.


Konutlar yöresel mimariye ve dokuya uygun olarak inşa ediliyor.

Videoda, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde 3 bin 421 adet konutun ihale edildiği ve bu konutlardan 2 bin 306’sının yapımına hızlı bir şekilde başlanıldığı anlatıldı. İlçede 17 bloktan ve 399 daireden oluşan projelerin zemin artı 4 katlı ilk bloğunda tünel kalıp çalışması kazma vurulduktan 40 gün sonra tamamlandı.



Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlanıyor. Diğer bloklardaki temel ve uygulama işlemleri aralıksız devam ediyor.
“Mühendis ve mimarların gece gündüz demeden var gücüyle yürüttüğü inşa süreci sonunda, depremzede vatandaşlara güvenli, sağlıklı bir yaşam sunulması hedefleniyor”
Tamamlanan blokta, ahşap işleri ve iç tesisat çalışmasına başlandı. Diğer bloklardaki temel ve uygulama işlemleri kapsamında toplam 2 kat çıkılırken, binalar deprem yönetmeliğine, ilgili mevzuatlara uygun ve sağlam şehirler kurma hedefiyle inşa ediliyor.

#Murat Kurum
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
#Gaziantep
#İslahiye
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