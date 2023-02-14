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Bakan Kurum: Deprem bölgesinde içme suyu altyapısı onarıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, İller bankasının ilk günden bu yana 750 personeliyle çalışmaları hızla yürüttüğünü belirterek, "10 ilde ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95’ini onarılarak bölgedeki vatandaşların içme suyuna erişimi sağlandı" ifadelerini kullandı.

14:12 . 14/02/2023 Salı
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Bakan Kurum

Bakan Kurum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı İller Bankası, Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından 10 ilde ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95’ini onararak bölgedeki vatandaşların içme suyuna erişimini sağladı.


Bakan Kurum, resmî sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
“Deprem bölgesinde su hayati önemde. İller Bankası ilk günden bu yana 750 personeliyle alt yapıya dair tüm çalışmaları hızla yürüttü. İçme suyu altyapısı onarıldı. Bölgenin yüzde 95’ine su ulaştı. Arama-kurtarma çalışmaları sonrası tüm bölgeye su verilebilecek.”
ifadelerini kullandı.

İLBANK, içme suyuna erişim konusunda, belediyelerle seferberlik içinde çalışıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İLBANK, depremlerin hemen ardından 500'ü uzman 750 personeliyle yapıların hasar tespiti ve bölgenin içme suyuna erişimini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

''10 ilde içme suyu altyapısının yüzde 95’i onarıldı

Ekipler, depremden etkilenen 10 ilde 151 yerel yönetimle, depremzedelerin hayatının normale dönmesi için en büyük ihtiyaçlardan biri olan içme suyuna erişim konusunda, belediyelerle iş birliği içinde çalışıyor.

Bu kapsamda İLBANK'ın şehirlerin bir an önce içme suyuna kavuşabilmesi için 500 uzman personel, 142 araç ve ekipmanla su iletim hatları, terfi merkezleri, arıtma tesisleri, şebeke hasar tespiti ve bakımlarına ilişkin altyapı çalışmalarında sona gelindi.


Buna göre, 151 yerel yönetime ait mevcut içme suyu tesislerinin tamamında yapılan hasar tespit çalışmalarının sonucunda, 72 yerel yönetime ait depo, terfi merkezi, isale hattı ve bütün sanat yapılarındaki arızalar giderildi.

Depremden zarar gören 10 ilde, ağır hasarlı bölgeler hariç, içme suyu altyapısının yüzde 95'i onarıldı. Kalan çalışmalar, AFAD'ın arama kurtarma faaliyetlerinin ardından tamamlanacak.



#Kahramanmaraş
#deprem
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
20 dakika önce
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Bakan Kurum: Deprem bölgesinde içme suyu altyapısı onarıldı
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