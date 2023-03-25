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Bakan Kurum depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde depremzedelerle Mehmetçik İftar Çadırı'nda orucunu açtı.

20:32 . 25/03/2023 Cumartesi
AA
Bakan Kurum, depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Bakan Kurum, depremzedelerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, depremzedelerle iftar yaptı.

Bakan Kurum, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Sakçagözü Mahallesi'nde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kurulan Mehmetçik İftar Çadırı'na geldi.

Burada orucunu açan Kurum, bir süre sohbet ettiği depremzedelerin taleplerini dinledi.

Yemekte İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından dua edildi.

İftarı hazırlayan Mehmetçiğe teşekkür eden Kurum'a, Gaziantep Valisi Davut Gül ile 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma eşlik etti.



#İftar
#Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
#Murat Kurum
#Nurdağı
#Mehmetçik İftar Çadırı
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