Bakan Kurum Dikmece'de yeni evlerine yerleşen depremzede aileye misafir oldu: İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün

Bakan Kurum, “Çok zor günler geçirdik hep birlikte. Ama bir olduk devletimizin sayesinde hep birlikte o mücadeleyi verdik. Ve gerçekten sizlerin sayesinde bu hale geldik. İnşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız sizin gibi evlerine kavuşana kadar çalışacağız, çabalayacağız. İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün” dedi. Çakıcı’nın oğlu Beyazıt Çakıcı ise “Allah razı olsun. Bu devlet başımızda oldukça güler” yanıtını verdi. Bakan Kurum’un sohbet sırasında Cuma Refik Çakıcı’ya 9 çocuğunun isimlerini tek tek sorması ziyarete katılanları gülümsetti.