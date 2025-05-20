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Bakan Kurum Dikmece'de yeni evlerine yerleşen depremzede aileye misafir oldu: İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün

Bakan Kurum Dikmece'de yeni evlerine yerleşen depremzede aileye misafir oldu: İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün

17:4820/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi Hatay Dikmece’de inşası tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine konuk oldu.
Bakan Murat Kurum, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi Hatay Dikmece’de inşası tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine konuk oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesi Hatay Dikmece’de inşası tamamlanan Çakıcı ailesinin evlerine konuk oldu. 9 çocuk sahibi 75 yaşındaki Cuma Refik Çakıcı ve 72 yaşındaki eşi Saniye Çakıcı, deprem bölgesindeki özverili çalışmaları için Bakan Kurum’a teşekkür etti.

Bakan Kurum, “Çok zor günler geçirdik hep birlikte. Ama bir olduk devletimizin sayesinde hep birlikte o mücadeleyi verdik. Ve gerçekten sizlerin sayesinde bu hale geldik. İnşallah tüm kardeşlerimiz, tüm vatandaşlarımız sizin gibi evlerine kavuşana kadar çalışacağız, çabalayacağız. İstiyoruz ki herkesin yüzü sizin gibi gülsün” dedi. Çakıcı’nın oğlu Beyazıt Çakıcı ise “Allah razı olsun. Bu devlet başımızda oldukça güler” yanıtını verdi. Bakan Kurum’un sohbet sırasında Cuma Refik Çakıcı’ya 9 çocuğunun isimlerini tek tek sorması ziyarete katılanları gülümsetti.


DİKMECE’DE 8 BİN 300 KİŞİYLE İNŞA SEFERBERLİĞİ


TOKİ, deprem bölgesinin en büyük ikinci şantiyesinin kurulu olduğu Antakya’nın Dikmece Mahallesi’nde afet konutlarının inşasına 8 bin 300 kişilik ekiple aralıksız devam ediyor. 495,2 hektarlık alanda şu ana kadar 14 bin 489 konutun inşası başlatıldı. Bugüne kadar 7 bin 564 konutun yapımı tamamlandı.



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