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Bakan Kurum duyurdu: Yarından itibaren 17 bin 902 konutun temeli atılıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Duldakiroğlu'nda, Elbistan’da Afşin’de temelleri atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş’ımızda atıyor olacağız." açıklamasında bulundu.

15:34 . 22/03/2023 Çarşamba
AA
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı
Murat Kurum
depremden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum açıklamasında şöyle konuştu;

"Duldakiroğlunda, Elbistan’da Afşin’de temelleri atacağız. Yarın itibarıyla da 17 bin 902 konutumuzun temelini depremden 46 gün sonra Kahramanmaraş’ımızda atıyor olacağız.

Söz verdiğimiz gibi 2-3 ay içerisinde 319 bin toplamda 11 ilimizde konutun yapımını başlatacağız. Etap etap 650 bin konutun yapımını hem merkezlerimizde hem de köylerimizde, ilçelerimizde eş zamanlı olarak yürütüyor olacağız.

Milletimizin başını öne eğmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde daha önceki afetlerde olduğu gibi. Elazığ’da, Malatya’da ne yaptıysak hep bunu söylüyoruz. Aynı anlayışla bu çalışmaları yürüteceğiz.

İnşallah onlarla birlikte vatandaşımızla birlikte biz de konutlarımızın inşasını yürütüyor olacağız."


#Bakan Kurum
#Deprem
#Konut
#Nurdağı
#Kahramanmaraş
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